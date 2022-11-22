Fransa Avustralya maçı kaç kaç, maç bitti mi? 22 Kasım Fransa Avustra Dünya Kupası maçının gollerini kim attı? Tüm golleri izle! Maç sonucu skoru kaç?

Fransa Avustralya Dünya Kupası maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta ilk yarı oynanıyor. Avustralya maçta 1-0 önde. Maçı canlı takip etmek isteyen futbol severler, Fransa Avustralya maçı kaç kaç, maç bitti mi? 22 Kasım Fransa Avustralya Dünya Kupası 2022 maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Peki, Fransa Avustralya maçının skoru kaç kaç? Maç devam ediyor mu? İşte detaylar...