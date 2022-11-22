Fransa Avustralya maçı kaç kaç, maç bitti mi? 22 Kasım Fransa Avustra Dünya Kupası maçının gollerini kim attı? Tüm golleri izle! Maç sonucu skoru kaç?
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Fransa Avustralya Dünya Kupası maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta ilk yarı oynanıyor. Avustralya maçta 1-0 önde. Maçı canlı takip etmek isteyen futbol severler, Fransa Avustralya maçı kaç kaç, maç bitti mi? 22 Kasım Fransa Avustralya Dünya Kupası 2022 maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Peki, Fransa Avustralya maçının skoru kaç kaç? Maç devam ediyor mu? İşte detaylar...
Fransa Avustralya Dünya Kupası maçı devam ederken maçta atılan goller merak edildi. Avustralya maçta şuanda önde. Peki, Fransa Avustralya maçı kaç kaç? Fransa Avustralya maçı bitti mi? 22 Kasım Fransa Avustralya maçının gollerini kim attı? Fransa Avustralya Dünya Kupası tüm golleri izle!
Fransa Avustralya, Dünya Kupası D grubu maçı 22 Kasım 2022 Salı günü saat 22:00 'da başlayacak.
Fransa Avustralya maçını TRT Spor ekranlarından seyredebilirsiniz.
Maç 2-1 Fransa'nın üstünlüğü ile devam ediyor.
Maçta Fransa 2-1 önde. Maçta atılan goller şöyle:
Avustralya'nın golleri:
- 9. dakika : Craig Goodwin
Fransa'nın golleri:
- 27. dakika : Adrien Rabiot
- 32. dakika : Olivier Giroud
Maç, Al Wakrah'da, Al Janoub Stadyumu'nda oynanacak.