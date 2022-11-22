Fransa - Avustralya maçı canlı izle, maç TRT 1'de değil mi? Fransa - Avustralya maçı hangi kanalda? 22 Kasım saat 10'daki Dünya Kupası maçını HD izle!

2022 FIFA Dünya Kupası maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 2 güçlü takım karşı karşıya gelecek. Bugünkü maçlardan birisi de Fransa - Avustralya arasında oynanıyor. Fransa - Avustralya maçını canlı izlemek isteyen seyirciler internette, Fransa - Avustralya canlı izle! 22 Kasım Fransa - Avustralya Dünya Kupası maçı canlı izleme linki var mı? Fransa - Avustralya maçı hangi kanalda? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. Fransa - Avustralya canlı izle! 22 Kasım Fransa - Avustralya Dünya Kupası maçı canlı izleme linki var mı? Fransa - Avustralya maçı hangi kanalda? Fransa - Avustralya maçı nereden izlenir? Fransa - Avustralya maçını canlı HD izle!

DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLADI, NE ZAMAN BİTECEK 2022?

Turnuva, 20 Kasım 2022'de, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador'a 2-0 mağlup olduğu maç ile başlamıştır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'de, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile sona erecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.

FRANSA - AVUSTRALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa - Avustralya, Dünya Kupası D grubu maçı 22 Kasım 2022 Salı günü saat 22:00 'da başlayacak.

FRANSA - AVUSTRALYA DÜNYA KUPASI MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa - Avustralya maçını TRT Spor ekranlarından seyredebilirsiniz. Maç TRT 1'de değil TRT Spor'da yayınlanacak.

Fransa - Avustralya maçı TRT Spor'da yayınlanacak.

FRANSA - AVUSTRALYA DÜNYA KUPASI MAÇINI CANLI İZLE!

Maçı TRT Spor ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Aynı şekilde TV yerine internetten de maçı canlı izleyebilirsiniz. Canlı izleme linki aşağıdadır.

TRT SPOR DÜNYA KUPASI MAÇI CANLI İZLE!

FRANSA - AVUSTRALYA DÜNYA KUPASI MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Al Wakrah'da, Al Janoub Stadyumu'nda oynanacak.