Fransa - Avustralya maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 22 Kasım Fransa - Avustralya maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle!

Fransa - Avustralya maçının son dakikaları oynanıyor. Maçın bitmesine az bir süre kala maç özeti izlemek isteyen vatandaşlar, Fransa - Avustralya maç kaç kaç bitti, maç özeti izle! 22 Kasım Fransa - Avustralya maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle! araştırması yapıyor. Peki, Fransa - Avustralya maç özeti yayınlandı mı? Fransa - Avustralya maçının özeti nereden izlenir? İşte özet ve detaylar...

Fransa - Avustralya maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta 2. yarı oynanıyor. Fransa maçta 2-1 önde. Maçın özetini izlemek isteyenler, Fransa - Avustralya maç kaç kaç bitti, maç özeti izle! 22 Kasım Fransa - Avustralya maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle! araştırması yapıyor. Peki, Fransa - Avustralya maçının skoru kaç kaç? Maç devam ediyor mu? Maç kaç kaç bitti? Maç özeti nereden izlenir? İşte detaylar...

FRANSA - AVUSTRALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa - Avustralya, Dünya Kupası D grubu maçı 22 Kasım 2022 Salı günü yani bugün saat 22:00 'da başladı.

FRANSA - AVUSTRALYA DÜNYA KUPASI MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa - Avustralya maçını TRT 1 ekranlarından seyredebilirsiniz.

FRANSA - AVUSTRALYA MAÇI KAÇ KAÇ?

Maç 2-1 Fransa'nın üstünlüğü ile devam ediyor.

FRANSA - AVUSTRALYA MAÇININ GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maçta Fransa 2-1 önde. Maçta atılan goller şöyle:

Avustralya'nın golleri:

9. dakika : Craig Goodwin

Fransa'nın golleri:

27. dakika : Adrien Rabiot

32. dakika : Olivier Giroud