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Fransa - Avustralya maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 22 Kasım Fransa - Avustralya maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle!

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Fransa - Avustralya maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 22 Kasım Fransa - Avustralya maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle!

Fransa - Avustralya maçının son dakikaları oynanıyor. Maçın bitmesine az bir süre kala maç özeti izlemek isteyen vatandaşlar, Fransa - Avustralya maç kaç kaç bitti, maç özeti izle! 22 Kasım Fransa - Avustralya maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle! araştırması yapıyor. Peki, Fransa - Avustralya maç özeti yayınlandı mı? Fransa - Avustralya maçının özeti nereden izlenir? İşte özet ve detaylar...

Fransa - Avustralya maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta 2. yarı oynanıyor. Fransa maçta 2-1 önde. Maçın özetini izlemek isteyenler, Fransa - Avustralya maç kaç kaç bitti, maç özeti izle! 22 Kasım Fransa - Avustralya maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle! araştırması yapıyor. Peki, Fransa - Avustralya maçının skoru kaç kaç? Maç devam ediyor mu? Maç kaç kaç bitti? Maç özeti nereden izlenir? İşte detaylar...

Fransa - Avustralya, Dünya Kupası D grubu maçı 22 Kasım 2022 Salı günü yani bugün saat 22:00 'da başladı.

Fransa - Avustralya maçını TRT 1 ekranlarından seyredebilirsiniz.

Maç 2-1 Fransa'nın üstünlüğü ile devam ediyor.

Maçta Fransa 2-1 önde. Maçta atılan goller şöyle:

Avustralya'nın golleri:

  • 9. dakika : Craig Goodwin

Fransa'nın golleri:

  • 27. dakika : Adrien Rabiot
  • 32. dakika : Olivier Giroud

İLK YARI SONUCU : FRANSA 2 - 1 AVUSTRALYA

Fransa - Avustralya maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 22 Kasım Fransa - Avustralya maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle!

Maçın bitiminin ardından maç özetini TRT Spor veya TRT Spor Youtube ekranlarından izleyebilirsiniz.

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Maç, Doha'da, Al Thumama Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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