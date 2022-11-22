2022 Dünya Kupası D grubunda Fransa - Avustralya bugün karşı karşıya geliyor. Maçın başlamasına az bir süre kala futbol severler, Fransa - Avustralya ilk 11'de kimler var? Fransa - Avustralya maçının hakemi kimdir? Fransa ilk 11'de kimler var? Avustralya ilk 11'deki isimler neler? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

Fransa - Avustralya maçına dakikalar kala izleyiciler, Fransa - Avustralya ilk 11'de kimler var? Fransa - Avustralya maçının hakemi kimdir? Fransa ilk 11'de kimler var? Avustralya ilk 11'deki isimler! merak ediyor. İşte detaylar...

FRANSA - AVUSTRALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fransa - Avustralya Dünya Kupası maçı 22 Kasım 2022 Salı günü yani bu akşam saat 22:00 'da başlayacak.

FRANSA - AVUSTRALYA MAÇININ İLK 11'İ AÇIKLANDI MI?

Maçtaki ilk 11'ler şöyle:

Fransa ilk 11:

1 Hugo Lloris

2 Benjamin Pavard

5 Jules Kounde

21 Lucas Hernandez

24 Ibrahima Konate

7 Antoine Griezmann

8 Aurelien Tchouameni

10 Kylian Mbappe

11 Ousmane Dembele

14 Adrien Rabiot

9 Olivier Giroud

Avustralya ilk 11:

1 Mathew Ryan

3 Nathaniel Atkinson

4 Kye Rowles

16 Aziz Behich

19 Harry Souttar

7 Matthew Leckie

13 Aaron Mooy

14 Riley McGree

22 Jackson Irvine

23 Craig Goodwin

15 Mitchell Duke

FRANSA - AVUSTRALYA MAÇININ HAKEMİ KİMDİR?

Maçı, Güney Afrikalı hakem Victor Gomes yönetecek.