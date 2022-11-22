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Fransa - Avustralya ilk 11'de kimler var? Fransa - Avustralya maçının hakemi kimdir? Fransa ilk 11'de kimler var? Avustralya ilk 11'deki isimler!

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Fransa - Avustralya ilk 11'de kimler var? Fransa - Avustralya maçının hakemi kimdir? Fransa ilk 11'de kimler var? Avustralya ilk 11'deki isimler!

2022 Dünya Kupası D grubunda Fransa - Avustralya bugün karşı karşıya geliyor. Maçın başlamasına az bir süre kala futbol severler, Fransa - Avustralya ilk 11'de kimler var? Fransa - Avustralya maçının hakemi kimdir? Fransa ilk 11'de kimler var? Avustralya ilk 11'deki isimler neler? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

Fransa - Avustralya maçına dakikalar kala izleyiciler, Fransa - Avustralya ilk 11'de kimler var? Fransa - Avustralya maçının hakemi kimdir? Fransa ilk 11'de kimler var? Avustralya ilk 11'deki isimler! merak ediyor. İşte detaylar...

Fransa - Avustralya Dünya Kupası maçı 22 Kasım 2022 Salı günü yani bu akşam saat 22:00 'da başlayacak.

Maçtaki ilk 11'ler şöyle:

Fransa ilk 11:

  • 1 Hugo Lloris
  • 2 Benjamin Pavard
  • 5 Jules Kounde
  • 21 Lucas Hernandez
  • 24 Ibrahima Konate
  • 7 Antoine Griezmann
  • 8 Aurelien Tchouameni
  • 10 Kylian Mbappe
  • 11 Ousmane Dembele
  • 14 Adrien Rabiot
  • 9 Olivier Giroud

Avustralya ilk 11:

  • 1 Mathew Ryan
  • 3 Nathaniel Atkinson
  • 4 Kye Rowles
  • 16 Aziz Behich
  • 19 Harry Souttar
  • 7 Matthew Leckie
  • 13 Aaron Mooy
  • 14 Riley McGree
  • 22 Jackson Irvine
  • 23 Craig Goodwin
  • 15 Mitchell Duke

Maçı, Güney Afrikalı hakem Victor Gomes yönetecek.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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