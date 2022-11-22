Fransa - Avustralya ilk 11'de kimler var? Fransa - Avustralya maçının hakemi kimdir? Fransa ilk 11'de kimler var? Avustralya ilk 11'deki isimler!
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2022 Dünya Kupası D grubunda Fransa - Avustralya bugün karşı karşıya geliyor. Maçın başlamasına az bir süre kala futbol severler, Fransa - Avustralya ilk 11'de kimler var? Fransa - Avustralya maçının hakemi kimdir? Fransa ilk 11'de kimler var? Avustralya ilk 11'deki isimler neler? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...
Fransa - Avustralya maçına dakikalar kala izleyiciler, Fransa - Avustralya ilk 11'de kimler var? Fransa - Avustralya maçının hakemi kimdir? Fransa ilk 11'de kimler var? Avustralya ilk 11'deki isimler! merak ediyor. İşte detaylar...
Fransa - Avustralya Dünya Kupası maçı 22 Kasım 2022 Salı günü yani bu akşam saat 22:00 'da başlayacak.
Maçtaki ilk 11'ler şöyle:
Fransa ilk 11:
- 1 Hugo Lloris
- 2 Benjamin Pavard
- 5 Jules Kounde
- 21 Lucas Hernandez
- 24 Ibrahima Konate
- 7 Antoine Griezmann
- 8 Aurelien Tchouameni
- 10 Kylian Mbappe
- 11 Ousmane Dembele
- 14 Adrien Rabiot
- 9 Olivier Giroud
Avustralya ilk 11:
- 1 Mathew Ryan
- 3 Nathaniel Atkinson
- 4 Kye Rowles
- 16 Aziz Behich
- 19 Harry Souttar
- 7 Matthew Leckie
- 13 Aaron Mooy
- 14 Riley McGree
- 22 Jackson Irvine
- 23 Craig Goodwin
- 15 Mitchell Duke
Maçı, Güney Afrikalı hakem Victor Gomes yönetecek.