Dünya Kupası serüveninde sona yaklaştık. Nefeslerin tutulduğu turnuvada final maçı oynanacak. Futbolseverlerin ilk günden beri sıkı sıkıya takip ettiği Dünya Kupası'nda finalde Fransa ile Arjantin karşılaşacak. Peki, Fransa- Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta? Fransa- Arjantin maçı hangi kanalda? Dünya Kupası final maçı ne zaman oynanacak?

Katar'daki Dünya Kupası'nda finalin adı Arjantin- Fransa oldu. Yarı final maçında Fas'ı 2-0'lık skorla mağlup eden son şampiyon Fransa, üst üste ikinci kez finale yükseldi. Futbolseverler ise arama motorlarında Fransa- Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta? Fransa- Arjantin maçı hangi kanalda? Dünya Kupası final maçı ne zaman oynanacak? sorularına yanıt arıyor. İşte maç hakkında merak edilenler...

FRANSA- ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2022 Dünya Kupası final tarihi 18 Aralık Pazar. Karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Arjantin ve Fransa, kupa için kozlarını paylaşacak.

FRANSA- ARJANTİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Dünya Kupası final maçı TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacak.