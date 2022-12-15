Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fransa- Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta? Fransa- Arjantin maçı hangi kanalda? Dünya Kupası final maçı ne zaman oynanacak?

Gündem Haberleri

Fransa- Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta? Fransa- Arjantin maçı hangi kanalda? Dünya Kupası final maçı ne zaman oynanacak?

Dünya Kupası serüveninde sona yaklaştık. Nefeslerin tutulduğu turnuvada final maçı oynanacak. Futbolseverlerin ilk günden beri sıkı sıkıya takip ettiği Dünya Kupası'nda finalde Fransa ile Arjantin karşılaşacak. Peki, Fransa- Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta? Fransa- Arjantin maçı hangi kanalda? Dünya Kupası final maçı ne zaman oynanacak?

Dev eşleşme izleyeceğiz! Fas'ın rüyasına son veren Fransa, Dünya Kupası finalinde Arjantin'in rakibi olduDev eşleşme izleyeceğiz! Fas'ın rüyasına son veren Fransa, Dünya Kupası finalinde Arjantin'in rakibi oldu

Katar'daki Dünya Kupası'nda finalin adı Arjantin- Fransa oldu. Yarı final maçında Fas'ı 2-0'lık skorla mağlup eden son şampiyon Fransa, üst üste ikinci kez finale yükseldi. Futbolseverler ise arama motorlarında Fransa- Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta? Fransa- Arjantin maçı hangi kanalda? Dünya Kupası final maçı ne zaman oynanacak? sorularına yanıt arıyor. İşte maç hakkında merak edilenler...

FRANSA- ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2022 Dünya Kupası final tarihi 18 Aralık Pazar. Karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Arjantin ve Fransa, kupa için kozlarını paylaşacak.

FRANSA- ARJANTİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Dünya Kupası final maçı TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Arjantin Ne zaman Fransa Futbol Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title