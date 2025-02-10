Frankowski uçak kodu ne? Frankowski saat kaçta İstanbul'a inecek?

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Ara transfer döneminde Ahmed Kutucu, Alvaro Morata, Mario Lemina ve Carlos Cuesta'yı kadrosuna katan Galatasaray, bir transferi daha bitirmeye hazırlanıyor.

Galatasaray, Lens forması giyen Przemyslaw Frankowski ile 2 milyon euro maaş ve 3.5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Polonyalı futbolcunun bonservisi için ise teklifini 6 milyon euroya yükselten sarı-kırmızılılar, Fransız ekibinin yanıtını bekliyor.

FRANSKOWSKI İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens forması giyen 29 yaşındaki Przemyslaw Frankowski ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar, Franskowski ile 2 milyon euro maaş ve 3.5 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı. Anlaşma 2027'ye kadar olacak ve sözleşmede 2028'e kadar uzama opsiyonu yer alacak.

SEZON PERFORMANSI

Przemyslaw Frankowski, bu sezon Lens formasıyla 21 maça çıkıp 1659 dakika sahada kaldı. Frankowski bu karşılaşmalarda 5 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi. Fransız ekibi, 29 yaşındaki futbolcuyu 2021-2022 sezonunun başında Chicago Fire'dan 2.3 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

FRANKOWSKİ UÇAK KODU NE?

Frankowski uçuş bilgileri henüz paylaşılmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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