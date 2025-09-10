Frankfurt Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

Devler Ligi'nin açılış haftasında oynanacak bu kritik maç öncesi karaborsada ortaya çıkan rakamlar dikkat çekti. Bazı biletlerin fiyatı 4.500 euroya, yani yaklaşık 218 bin liraya kadar ulaştı. Frankfurt – Galatasaray maçının biletleri, resmi fiyatların çok üzerinde el değiştirmeye başladı.

YOĞUN BİLET TALEBİ

Alman basınında yer alan bilgilere göre, Eintracht Frankfurt – Galatasaray karşılaşmasına ilgi oldukça yüksek. Hem ev sahibi ekibin taraftarlarının hem de bölgede yaşayan çok sayıdaki Galatasaraylının bilet almak istemesi üzerine, satışların ardından biletler kısa sürede karaborsaya düştü ve yüksek fiyatlarla el değiştirmeye başladı.

FİYATLAR KATLANDI

Normal tribün biletlerinin 900 euro civarında satıldığı belirtilirken, karaborsada bu rakamın birkaç katına çıktığı ifade edildi. Özellikle maç öncesinde bazı biletlerin 2.500 euroya ulaştığı, VIP kategorisindeki koltukların ise 4.500 euro yani yaklaşık 218 bin liradan alıcı bulduğu aktarıldı.

KRİTİK RANDEVU 18 EYLÜL'DE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Eintracht Frankfurt ile Galatasaray, 18 Eylül Perşembe günü Almanya'da sahaya çıkacak.