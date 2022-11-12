Frank Menchaca IAEC 2022 İçin Türkiye'ye geliyor!

Otomotiv mühendisliği alanında en yeni teknolojilerin ve gelişmelerin mercek altına alındığı ?Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı – IAEC" başlıyor. Bu yıl yedincisi düzenlenecek konferansa alanında uzman yerli ve yabancı mühendislerle birlikte, önemli isimler ev sahipliği yapacak.

Konferansın bu yılki önemli isimleri arasında SAE International'ın Sürdürülebilir Mobilite Çözümleri Başkanı Frank Menchaca da yer alacak. Kara ve hava taşımacılığı mühendisliği alanında en eski ve en büyük teknik organizasyon olan SAE International'ın sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını geliştiren Frank Menchaca, aynı zamanda kuruluşun ürün geliştirme, pazarlama, bilgi yayıncılığı, profesyonel öğrenim, etkinlikler ve uluslararası iş dünyasına liderlik ediyor. Frank Menchaca, bilgi ürünleri konusunda derin bir geçmişe sahip ve Cengage Learning'de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. Ayrıca Menchaca, New York Üniversitesi ve Yale Üniversitesi'nden derecesi ve MIT'de Sürdürülebilirlik Baş Sorumlusu sertifika programında adaylığıyla dikkat çekiyor.

Uzman isimleri ağırlayacak!

Bu yıl yedinci kez düzenlenecek olan "Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı -IAEC", 17-18 Kasım 2022 tarihleri arasında Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Otomotiv Teknoloji Platformu (OTEP), Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) tarafından Otomotiv Mühendisleri Birliği SAE International (Society of Automotive Engineers) iş birliği ile düzenlenen organizasyon, Türkiye ve dünyadan alanında uzman pek çok ismi ağırlayacak.

Alternatif yakıtlı araçlar gündemde!

Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı'nın Konferans Başkanlığı görevini Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gündüz Ulusoy üstlenecek. IAEC 2022'de bu yıl; "Döngüsel Ekonomi", "Çevresel etki" (Karbon Nötr ve Ürün Yaşam Döngüsü), "Dijital Dönüşümün Bugünü ve Gelecek Öngörüleri", "Alternatif Yakıtlı Araçlar ve Alt Yapısı", "Formula Student" ve "Elektrikli Araç Şarj Alt Yapısı" gibi konular tartışılacak.