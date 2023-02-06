Kahramanmaraş depremini 3 gün önceden bilen 'deprem kahini'nden yeni uyarı geldi. Vatandaşlar deprem kahini kimdir merak etti. Peki, Frank Hoogerbeets kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Deprem kahini Frank Hoogerbeets kimdir, hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Deprem bölgesi) Bölgedeki tüm barajlar denetlendi, yapısal bir risk bulunmuyor."

Frank Hoogerbeets kimdir, nerede çalışıyor? Frank Hoogerbeets kaç yaşında, doğum tarihi kaç, mesleği nedir, hangi ülkede, aslen nereli? Frank Hoogerbeets ile ilgili detaylar haberimizde...

FRANK HOOGERBEETS KİMDİR?

Frank Hoogerbeets deprem bilimi araştırmacısıdır. Yaptığı deprem tahminleriyle tanınıyor. 6 Şubat tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş depremini 3 gün önceden 3 Şubat 2023 tarihinde bilmişti. Bunun ardından Frank Hoogerbeets'in hayatı ve biyografisi merak edildi. Frank Hoogerbeets "En İyi Avustralyalı Gökbilimciler" listesinde bulunmaktadır. Frank Hoogerbeets çocukluğundan bu yana gezegen ve güneş sistemine büyük ilgi duymaktadır. Frank Hoogerbeets ilk deprem tahminini 20 Nisan 2015 tarihinde Facebook üzerinden yapmıştır. Zamanla birçok deprem tahmini yapan Frank Hoogerbeets 'in bazı tahminleri doğru çıkmıştır.

DEPREM KAHİNİ KİMDİR?

3 Şubat tarihinde yaptığı paylaşımda "Türkiye, Ürdün, Suriye ve Lübnan'da 7.5'lik deprem olacaktır" ifadelerini kullanan dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets'ten dikkat çeken bir paylaşım daha geldi. Hoogerbeets, "Güçlü sarsıntılar devam eder" uyarısında bulundu.

PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Depremi sonrası, 'Deprem Kahini' olarak bilinen Frank Hoogerbeets'in 3 Şubat tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı deprem paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hoogerbeets, yaptığı paylaşımda "Er ya da geç bu bölgede (Güney-Orta Türkiye, Ürdün, Suriye Lübnan) 7.5 deprem olacaktır" ifadesini kullandı.

"GÜÇLÜ SARSINTILAR DEVAM EDER"

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu paylaşımın yankıları sürerken Hoogerbeets'ten bir çıkış daha geldi. Hoogerbeets yaptığı son paylaşımda "Güçlü sarsıntılar devam eder" uyarısında bulundu.

İşte Hoogerbeets'in o paylaşımı;