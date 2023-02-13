6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler, Türkiye'de büyük yıkıma yol açtı. Kentlerde depremin yaraları sarılmaya çalışılırken sosyal medyada ise iki depremi de önceden bildiği iddia edilen deprem kahini gündeme oturdu. Peki, Frank Hoogerbeets depremi nasıl bildi? Depremi bilen adam kim, nasıl bildi?

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Frank Hoogerbeets depremi nasıl bildi? 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler, Türkiye'de büyük yıkıma yol açtı. Kentlerde depremin yaraları sarılmaya çalışılırken sosyal medyada ise iki depremi de önceden bildiği iddia edilen deprem kahini gündeme oturdu. Peki, Frank Hoogerbeets depremi nasıl bildi? Depremi bilen adam kim, nasıl bildi? Detaylar...

DEPREM KAHİNİ DEPREMİ NASIL BİLDİ?

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve büyük bir yıkıma neden olan depremi 3 gün önce sosyal medya hesabından bildiği ortaya çıkan 'deprem kahini' lakaplı ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets, sessizliğini bozdu. Depremleri nasıl bildiği merak konusu olan Hoogerbeets, "Kahin ve peygamber değilim. Yeryüzü ve gezegen pozisyonları arasındaki arasındaki ilişkiler üzerine çalışan bir araştırmacıyım, bu amaçla özel bir yazılım geliştirdim." dedi.

TARİH VERMİŞTİ

3 Şubat tarihinde yaptığı paylaşımda "Türkiye, Ürdün, Suriye ve Lübnan'da 7.5'lik deprem olacaktır" ifadelerini kullanan dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video daha paylaşmıştı. Ay geometrisinin gelecek günlerde güçlü bir sismik aktiviteye sebep olabileceğini ifade eden Hoogerbeets, "6 şiddetinde sarsıntıya sebep olacak bu sismik hareketin 8 Şubat tarihinde olması bekleniyor" demişti.

7.6'LIK DEPREM İÇİN DE UYARDI

Kahramanmaraş depremini önceden bilen Hoogerbeets, 7.6 şiddetindeki depremden önce de "Güçlü sarsıntılar devam eder" uyarısında bulunmuştu. Bu uyarının hemen ardından Kahramanmaraş'ta 7.6'lık bir deprem daha meydana geldi.

"ÖZEL BİR YAZILIM GELİŞTİRDİM"

Bu paylaşımların gündeme gelmesinin ardından sosyal medyada Hoogerbeets adı TT oldu. Birçok kullanıcı deprem uzmanının nasıl böyle tahminlerde bulunduğuna anlam veremezken Hoogerbeets, yeni bir açıklama daha yaptı. Araştırmacı paylaşımında, "Türk medyasının iddia ettiği gibi kahin ve peygamber değilim. Ve büyük depremler için asla kesin tarih vermedim. Yeryüzü ve gezegen pozisyonları arasındaki ilişkiler üzerine çalışan bir araştırmacıyım, bu amaçla özel bir yazılım geliştirdim." ifadelerini kullandı.