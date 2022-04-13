Frank Acheampong kimdir? Acheampong kaç yaşında, mevkisi ne? Acheampong hangi takımlarda oynadı?

Gelecek yılın kadrosunu şimdiden kurmaya çalışan Fenerbahçe'nin hedeflerinden biri de Ganalı yıldız Acheampong! Gelecek yılın kadro mimarisini şimdiden hazırlayan Fenerbahçe, Kancayı Ganalı yıldız Acheampong'a taktı. Frank Acheampong kimdir? Acheampong kaç yaşında, mevkisi ne? Acheamponghangi takımlarda oynadı? detaylar haberimizde...

FRANK ACHEAMPONG KİMDİR, KAÇ YAŞINDA MEVKİSİ NE?

Frank Opoku Acheampong 16 Ekim 1993 yılındaGana'da Accra şehrinde doğdu. 28 yaşındadır. Çin Ligi ekiplerinden Shenzhen FC kanat olarak görev yapmaktadır.

Kariyeri

Futbola 2009 - 2010 yılında başlamıştır. Sırasıyla oynadığı takımlar;

King Faisal

Bechem United

Buriram Utd

RSC Anderlecht

TJ Teda

TJ Jinmen Tiger

Shenzhen FC

Başarılar

1X THAİ LEAGUE CUP WİNNER

1X THAİ CUP WİNNER

1X VİAREGGİO

BELÇİKA SÜPER KUPA [2]

BELCİKA ŞAMPİYONU [2]





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