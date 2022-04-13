Frank Acheampong kimdir? Acheampong kaç yaşında, mevkisi ne? Acheampong hangi takımlarda oynadı?
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Gelecek sezon transferi için Fenerbahçe'de Frank Acheampong ismi gündeme geldi Acheampong kimdir? Acheampong kaç yaşındadır? Acheampong hangi takımlarda oynadı? detaylar haberimizde...
Gelecek yılın kadrosunu şimdiden kurmaya çalışan Fenerbahçe'nin hedeflerinden biri de Ganalı yıldız Acheampong! Gelecek yılın kadro mimarisini şimdiden hazırlayan Fenerbahçe, Kancayı Ganalı yıldız Acheampong'a taktı. Frank Acheampong kimdir? Acheampong kaç yaşında, mevkisi ne? Acheamponghangi takımlarda oynadı? detaylar haberimizde...
FRANK ACHEAMPONG KİMDİR, KAÇ YAŞINDA MEVKİSİ NE?
Frank Opoku Acheampong 16 Ekim 1993 yılındaGana'da Accra şehrinde doğdu. 28 yaşındadır. Çin Ligi ekiplerinden Shenzhen FC kanat olarak görev yapmaktadır.
Kariyeri
Futbola 2009 - 2010 yılında başlamıştır. Sırasıyla oynadığı takımlar;
- King Faisal
- Bechem United
- Buriram Utd
- RSC Anderlecht
- TJ Teda
- TJ Jinmen Tiger
- Shenzhen FC
Başarılar
- 1X THAİ LEAGUE CUP WİNNER
- 1X THAİ CUP WİNNER
- 1X VİAREGGİO
- BELÇİKA SÜPER KUPA [2]
- BELCİKA ŞAMPİYONU [2]
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