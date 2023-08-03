Franck Kessie kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Franck Kessie Galatasaray'a gelecek mi?
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Galatasaray'da transfer gündemi yoğunluğu yaşanıyor. Pek çok isimle adı anılan Galatasaray son olarak Franck Kessie ile gündem oldu. Peki, Franck Kessie kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Franck Kessie Galatasaray'a gelecek mi?
Franck Kessie kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında ve Franck Kessie Galatasaray'a gelecek mi gibi konular son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Franck Kessie kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Franck Kessie Galatasaray'a gelecek mi?
FRANCK KESSİE KİMDİR, MEVKİSİ NE, KAÇ YAŞINDA?
Doğum tarihi: 19 Aralık 1996 (26 yıl yaşında), Ouragahio
Franck Yannick Kessié (d. 19 Aralık 1996), orta saha pozisyonunda görev yapan Fildişi Sahilli millî futbolcudur. La Liga takımlarından Barcelona'da forma giymektedir.
Profesyonel kariyerine 2015 yılında Atalanta takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Cesena, Milan ve Barcelona takımlarında forma giydi.