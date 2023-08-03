Franck Kessie kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Franck Kessie Galatasaray'a gelecek mi?

Galatasaray'da transfer gündemi yoğunluğu yaşanıyor. Pek çok isimle adı anılan Galatasaray son olarak Franck Kessie ile gündem oldu. Peki, Franck Kessie kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Franck Kessie Galatasaray'a gelecek mi?