Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Fraksiyon kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Fraksiyon anlamı ne? Fraksiyon ne demek?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Fraksiyon, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Fraksiyon ne demek? Fraksiyon anlamı ne? İşte, Fraksiyon kelimesinin anlamı!

FRAKSİYON NE DEMEK?

Fraksiyon. Bir siyasi partinin politikasını parlamentoda, yerel yönetimlerde, çeşitli kuruluşlarda yürütmek için teşkilatlanmış grup, bölüntü, bölüngü.