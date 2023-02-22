Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Türkiye'de 11 ilimizi etkileyen depremlerin ardından yaptıkları yayınlar nedeniyle bazı kanallara ceza verildi. Peki, FOXTV neden ceza aldı? FOXTV RTÜK'ten kaç gün ceza aldı?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Türkiye'de 11 ilimizi etkileyen depremlerin ardından yaptıkları yayınlar nedeniyle Halk TV ve Tele1'e üst sınırdan 5'er kez program durdurma ve idari para cezası verdi. FOX TV'ye ise "Orta Sayfa" programında moderatörün AFAD'ın yardımları engellediğine yönelik sözleri nedeniyle üst sınırdan idari para cezası verildi.

HALK TV'YE 5 KEZ PROGRAM DURDURMA CEZASI

"Büyük Felaket Özel Yayın" programında, "Yayın hizmetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlık ve bağımsızlığına, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı olamaz." hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle de Halk TV'ye üst sınırdan 5 kez program durdurma ve üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

PARA CEZASI DA KESİLDİ

Ayrıca toplantıda bölgede "sistematik yağmacılık ve hırsızlık yapıldığı iddiaları" nedeniyle aynı kanala üst sınırdan idari para cezası uygulandı.

TELE 1'E DE AYNI YAPTIRIMLAR UYGULANACAK

Üst Kurul toplantısında, Tele1'in "18 Dakika" programında yayıncılık ilkelerinin ihlal edildiği gerekçesiyle kanal hakkında üst sınırdan idari para cezası ve yine üst sınırdan 5 kez program durdurma cezası verildi. Aynı kanalın "Forum" programında ise teyit edilmemiş kulaktan dolma bilginin gerçekmiş gibi anlatılması nedeniyle de üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uygulandı.