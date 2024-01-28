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Fox Tv ne zaman Now olacak? Fox Tv Now oldu mu, ne zaman olacak?

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Uzun yıllardır yayın hayatına devam eden FOX TV'nin adı değiştirildi. Sosyal medyada yapılan paylaşımların ardından FOX TV satıldı mı sorusu gündeme geldi. Peki, Fox Tv ne zaman Now olacak? Fox Tv Now oldu mu, ne zaman olacak? Detaylar haberimizde...

Son dönemde gündemde olan Fox TV'nin logo değişikliği konusu merak konusu oldu. Kanalın ismi ve logosunda yapılan değişiklikler, satış iddialarını gündeme getirdi. Peki, Fox Tv ne zaman Now olacak? Fox Tv Now oldu mu, ne zaman olacak?

FOX TV NE ZAMAN NOW OLACAK?

Disney grubun FOX'u satın alırken isim hakkını belli bir süre almasından dolayı kanal, isim değişikliğine gitti. Sürenin sonunda dünyanın birçok yerinde izlenen kanalın adı değişti. Gelişmeyi duyuran RTÜK üyesi İlhan Taşçı, X hesabından yaptığı paylaşımda "FOX TV logo değişikliğine gitti artık Now TV oldu. RTÜK değişiklik istemini yerinde bularak onayladı" ifadelerini kullandı.

FOX TV SAHİBİ KİM?

FOX, The Walt Disney Company'nin sahibi olduğu Fox Networks Group (Walt Disney Doğrudan Tüketiciye ve Uluslararası/Disney Türkiye)'nin Türkiye'de yayın yapan televizyon kanalıdır. 22 Nisan 1993'te yayın hayatına başlayan İhlas Holding'in yayın kuruluşu olan TGRT'nin yayın haklarının devredilmesinden sonra aynı frekans üzerine 24 Şubat 2007 tarihinde kurulmuştur. FOX, şu anki resmi logosunu 9 yıldır, ekrandaki logosunu ise 15 yıldır kesintisiz olarak kullanmaktadır.

Emir Ceran
Emir Ceran
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