Fox TV Haber Canlı izle! Fox Haber canlı yayın izle! Fox TV Full HD canlı yayın izle!

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FOX TV HABER CANLI İZLE

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FOX TV KANAL FREKANSI NEDİR?

Kanal adı: FOX TV HD

Uydu : Türksat 4A

Frekans : 12328

Sinyal Oranı : 6666

Polarizasyon : H (Horizontal) - Yatay TR

FEC : 2/3

Audio PID : 2950

Video PID : 2850

Kapsama Alanı : TR