Fox TV Haber Canlı izle! Fox Haber canlı yayın izle! Fox TV Full HD canlı yayın izle!
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FOX TV KANAL FREKANSI NEDİR?
Kanal adı: FOX TV HD
Uydu : Türksat 4A
Frekans : 12328
Sinyal Oranı : 6666
Polarizasyon : H (Horizontal) - Yatay TR
FEC : 2/3
Audio PID : 2950
Video PID : 2850
Kapsama Alanı : TR