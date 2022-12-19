FOX Tv CANLI YAYIN! 19 Aralık FOX TV canlı İZLE! FOX TV canlı izleme linki! FOX TV canlı yayın izleme linki!
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Yasak Elma, Bir Peri Masalı, Tozluyaka ve Darmaduman daha birçok yapım ile ekranlarımızda yer alan TV kanalı FOX TV canlı izle araması birçok izleyici tarafından gerçekleştiriliyor. "TV8 canlı izle" programların izleyicileri tarafından araştırılan konular arasında. FOX TV canlı yayın İZLE! FOX TV canlı İZLE! FOX TV canlı izleme linki! 19 Aralık FOX TV canlı yayın izleme linki!
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FOX TV KANAL FREKANSI NEDİR?
Uydu : Türksat 4A
Frekans : 12328
Sinyal Oranı : 6666
Polarizasyon : H (Horizontal) - Yatay TR
FEC : 2/3
Audio PID : 2950
Video PID : 2850
Kapsama Alanı : TR
FOX TV CANLI YAYIN İZLE!
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