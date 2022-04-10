FOX TV canlı izle! FOX TV HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki!

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FOX TV CANLI YAYIN

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FOX TV canlı yayın linki ile en sevdiğiniz dizileri, filmleri programları izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

FOX TV YAYIN AKIŞI

11:15 Ekonomi Arası

Arası 11:20 Kadının Eseri

12:30 Aşk Mantık İntikam

14:00 Benden Söylemesi

15:30 Mahkum

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

Hafta Sonu 20:30 Yasak Elma

22:45 Organik Aşk

FOX TV FREKANS BİLGİLERİ

1. ADIM

Önce menü tuşuna basın. Açılan menüden, uydu alıcısının marka ve modeline göre; "Kanal Arama" - "Manuel Arama" - "Kanal Ekleme" - "El ile Arama" gibi menülerden hangisi belirliyor ise AŞAĞI - YUKARI OK TUŞU ile ona gelin.

2. ADIM

Açılan pencerede yine uydu alıcısının marka ve modeline göre: "TP Frekansı" - "Alış Frekansı" - "Frekans" - "Uydu Frekansı" seçeneklerinden biri belirecektir. AŞAĞI - YUKARI OK TUŞU ile o seçeneğin üstüne gelin. Uzaktan kumandanızın rakam tuşlarını kullanarak FOX HD için "12329"u, FOX SD için "12336" yı girin.

3. ADIM

Yine aynı pencerede "Sembol Oranı" ya da "Sembol Rate" yazan bir seçenek bulunacaktır. Bu seçeneğin üstüne gelerek, oradaki boş alana kumandanın rakam tuşlarıyla FOX HD için "6666"u, FOX SD için "5520" yı girin.

4. ADIM

Yine aynı pencerede bulunan, "POLARİZASYON" ya da "Pol" şeklinde bir yazı göreceksiniz. Bunun üstüne gelerek, SAĞ-SOL OK TUŞLARI ile "Yatay" (Horizantal)'ı seçin.

5. ADIM

Yine aynı menü penceresinde bulunan. "FEC Kodu" ayarını yapmak içinde kumandanın SAĞ-SOL OK TUŞLARINI kullanarak FOX HD için "2/3"ü, FOX SD için "3/4"ü seçin. Bazı uydu alıcısı (Receiver) modellerinde. FEC Kodu girmek için herhangi bir alan bulunmaz. Eğer sizin uydu alıcınızda da FEC Kodu girmek için bir seçenek yok ise bu kodu girmenize gerek yok demektir.

6. ADIM

Son olarak kumandanızın "OK" tuşuna basın. Böylece uydu alıcınızın FOX'un yayını alabilmesi için gerekli olan bilgileri kaydetmiş oluyorsunuz. Artık yapmanız gereken tek şey FOX'u arattırmak... Bunun için de uydu alıcınızın (Receiver) modeline göre "Aramayı başlat" ya da "TP Tara" tuşlarıyla aramayı başlatabilirsiniz. Arama işlemi bittikten sonra. Uydu alıcısı (Receiver) bulduğu kanalı listenin en sonuna kaydedecektir.

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