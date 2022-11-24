FOX TV CANLI İZLE | Fox TV Canlı izle! Fox TV canlı yayın izle! 24 Kasım Perşembe Fox TV Full HD canlı yayın izle! Bugün Fox TV Canlı izle!
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08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 İyilik
23:30 Orta Sayfa
Kanal adı: FOX TV HD
Uydu : Türksat 4A
Frekans : 12328
Sinyal Oranı : 6666
Polarizasyon : H (Horizontal) - Yatay TR
FEC : 2/3
Audio PID : 2950
Video PID : 2850
Kapsama Alanı : TR