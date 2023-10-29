"FOX TV Atatürk filmi CANLI izle! Atatürk filmi ne zaman başlayacak, saat kaçta, hangi kanalda?" Soruları gündemdeki yerini aldı. Aras Bulut İynemli'nin başrolünü üstlendiği Atatürk filmi, izleyicilerle sinema ve TV ekranlarında buluşacak. Peki ama ATATÜRK FİLMİ ne zaman vizyona girecek, hangi kanalda, ne zaman sinemada? İşte detaylar…

FOX TV Atatürk filmi CANLI izle! Atatürk filmi ne zaman başlayacak, saat kaçta, hangi kanalda?

Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayat hikayesini ele alan bu yapım, heyecanla bekleniyor. Atatürk filmi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümü etkinlikleri kapsamında televizyonda özel bir bölümle ilk kez izleyiciyle buluşacak. Peki, FOX TV Atatürk filmi CANLI izle! Atatürk filmi ne zaman başlayacak, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…

FOX TV ATATÜRK FİLMİ CANLI İZLE

FOX Tv yayın akışında bugün merakla beklenen Atatürk filmi yer alıyor. Saatler 20.00'yi gösterdiğinde Aras Bulut İynemli'nin 'Atatürk'ü canlandırdığı dizi televizyonda izleyiciyle buluşacak.

ATATÜRK FİLMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Mehmet Ada Öztekin'in yönettiği filmin başrolünde ise Aras Bulut İynemli, 'Atatürk' karakteriyle yer alıyor.

Atatürk filmi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü etkinliklerinin bir parçası olarak ilk olarak 29 Ekim 2023 tarihinde "televizyon özel versiyonu"yla FOX TV'de izleyiciyle buluşacak. Daha sonra ise ilk film 3 Kasım'da, ikinci film ise 22 Aralık'ta sinema salonlarında gösterime girecek.

ATATÜRK FİLMİ SİNEMALARDA NE ZAMAN?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda FOX ekranlarında TV'ye özel yayınının hemen ardından iki film olarak 3 Kasım'da ve 5 Ocak'ta sinemalarda vizyona girecek.

ATATÜRK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Aras Bulut İynemli - Mustafa Kemal Atatürk

Songül Öden - Zübeyde Hanım

Mehmet Günsür - Ali Rıza Efendi

Sarp Akkaya - Enver Paşa

Berk Cankat - Ali Fuat Cebesoy

Esra Bilgiç - Madam Corinne

Sahra Şaş - Makbule Atadan

Bertan Asllani - Ali Fethi Okyar

Beran Kotan - Ömer Naci

Darko Peric - Stiliyan Kovaçev

Predrag Bjelac - Otto Liman von Sanders

Emre Mete Sönmez - Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğu

FOX TV FREKANS BİLGİLERİ

FOX TV, TÜRKSAT 4A uydusunda Frekans:12329 , Symbol Rate:6666 , FEC:2/3 ve Polarizasyon: H-Yatay frekanslarında yayın yapıyor.