FOX TV 2023 Seçim programı yorumcusu Nevşin Mengü kimdir? FOX TV Cumhurbaşkanlığı seçimi yorumcusu Nevşin Mengü kimdir, hangi partilidir?

Cumhurbaşkanlığı seçimi tüm ülkede yakından takip ediliyor. FOX TV ekranlarından seçimi takip edenler FOX TV 2023 Seçim programı yorumcusu kim? FOX TV Cumhurbaşkanlığı seçimi yorumcusu Nevşin Mengü kimdir gibi soruların yanıtını araştırıyor.

Doğum tarihi: 2 Mayıs 1982

(41 yaşında)

Ankara,

Ankara'da doğdu. Anne tarafından Balıkesirli,[2] baba tarafından Manisalıdır.

İlköğrenimini Ankara'da, ortaöğrenimini Ted Ankara Kolejinde, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını Galatasaray Üniversitesinde "Türkiye üzerine toplumsal incelemeler" üzerine yaptı.

Gazetecilik kariyeri

Televizyonculuğa 2005 yılında Kanaltürk televizyonunda başladı ve bu kanalda Kadınlar Kulübü adlı programı sundu. Bir yıl sonra Habertürk'te muhabirliğe başlayan Mengü, One Ajans tarafından gelen Tahran muhabirliği teklifi üzerine bu kanaldaki görevini bıraktı ve 1,5 yıl ajansın Tahran temsilciliğini yaptı.

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'na prodüksiyon ve iletişim hizmetleri sağlayan One Ajans'ta bir süre görev alan sunucu, altı ay Hürriyet gazetesinde de çalıştı. CNN Türk kanalında editörlük ve sunuculuk yaptı. Temmuz 2011'de mensubu bulunduğu medya grubu DYH'in bünyesindeki Kanal D'nin ana haber sunucusu Mehmet Ali Birand'ın sağlık sorunları nedeniyle yayına çıkamaması sonucu aynı gün içinde iki farklı televizyon kanalında ana haber bülteni sundu.

31 Ekim 2017 tarihinde BirGün gazetesinde yazmaya başladı.[5] DW Türkçe YouTube kanalında her salı TSİ 21:00'de Bire Bir programını sunmaya başladı. 30 Kasım 2020'de tekrar yayına başlayıp 25 Aralık 2020'de kapanan İstanbul merkezli Olay TV'de Ana Haber Bülteni'ni sundu. 14 Temmuz 2020 tarihinden itibaren YouTube'da Bugün Ne Oldu? 15 Eylül 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. başlığıyla günlük haber sunmaktadır. 2021'de FOX'da başlayan Orta Sayfa adlı programda yer almaktadır.