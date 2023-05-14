FOX TV 2023 Seçim programı yorumcusu Murat Yetkin kimdir? FOX TV Cumhurbaşkanlığı seçimi yorumcusu Murat Yetkin kimdir, hangi partilidir?

Cumhurbaşkanlığı seçimi tüm ülkede yakından takip ediliyor. FOX TV ekranlarından seçimi takip edenler FOX TV 2023 Seçim programı yorumcusu kim? FOX TV Cumhurbaşkanlığı seçimi yorumcusu Murat Yetkin kimdir gibi soruların yanıtını araştırıyor.

Doğum tarihi: 29 Aralık 1959 (63 yıl yaşında), Gaziantep, Türkiye

Bülent Ecevit'in askeri yönetim altında çıkardığı Arayış dergisinde, 1981 yılında gazeteciliğe başladı. BBC World Service, Deutsche Welle, AFP, Turkish Daily News, Kanal D, NTV ve Sabah'ın bulunduğu yayın organlarında muhabirlik ve haber yöneticiliği yaptı. 2001 Şubat ayından gazetenin kapandığı 2016 yılına kadar Radikal gazetesi Ankara temsilcisi olarak görev aldı. 2011 Mayıs ayında Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni olarak çalışmaya başladı ve bu görevinden 1 Ekim 2018 tarihi itibarıyla ayrıldığını açıkladı. Daha sonra "Yetkin Report" adlı bloğuyla blog haberciliği yapmaya başladı. Bunun dışında kendi adıyla açtığı youtube kanalında haberciliğe devam etmektedir.

Aynı zamanda TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İktisat Bölümünde Süreyya Serdengeçti, Fatih Özatay ve Güven Sak ile birlikte "Türkiye'nin Ekonomik ve Sosyal Dönüşümü" dersini vermektedir.