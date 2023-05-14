FOX TV 2023 Seçim programı yorumcusu Deniz Zeyrek kimdir? FOX TV Cumhurbaşkanlığı seçimi yorumcusu Deniz Zeyrek kimdir, hangi partilidir?

Cumhurbaşkanlığı seçimi tüm ülkede yakından takip ediliyor. FOX TV ekranlarından seçimi takip edenler FOX TV 2023 Seçim programı yorumcusu kim? FOX TV Cumhurbaşkanlığı seçimi yorumcusu Deniz Zeyrek kimdir gibi soruların yanıtını araştırıyor.

Doğum tarihi: 10 Ekim 1972

(50 yaşında)

Susuz, Türkiye

Deniz Zeyrek, Gürcistan göçmeni Terekeme kökenli bir ailede dünyaya gelmiştir.İlk, orta ve lise öğrenimini Kars'ta tamamladıktan sonra önce Gazi Üniversitesi'nde Kimya daha sonra ODTÜ'de Biyoloji okudu. Gazetecilik yaşamına 1994 yılında Evrensel'de başlamış, ardından 1996 yılında Radikal'de haber müdürlüğü, Ankara temsilciliği, Ankara istihbarat şefliği ve diplomasi muhabirliği görevlerinde bulunmuştur. Yaptığı iki haberden dolayı 2003 yılında Sedat Simavi Ödülleri'nin övgü ödülüne layık görülmüştür.Radikal kapatıldıktan sonra 2013'te Hürriyet gazetesine geçerek Ankara temsilciliği yapan Zeyrek,2018 yılında Doğan Medya Grubu'nun Demirören Holding'e satılmasının ardından CNN Türk'te yayınlanan Parametre programındaki görevine, iki hafta sonra da Hürriyet'teki köşesine son verilmiştir.[6] 2018 yılında Sözcü gazetesine geçmiş olup yazılarına burada devam etmektedir.2021'de FOX'da başlayan Orta Sayfa adlı programda yer almaktadır.