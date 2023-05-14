FOX TV 2023 Seçim programı yorumcusu Çiğdem Toker kimdir? FOX TV Cumhurbaşkanlığı seçimi yorumcusu Çiğdem Toker kimdir, hangi partilidir?

Cumhurbaşkanlığı seçimi tüm ülkede yakından takip ediliyor. FOX TV ekranlarından seçimi takip edenler FOX TV 2023 Seçim programı yorumcusu kim? FOX TV Cumhurbaşkanlığı seçimi yorumcusu Çiğdem Toker kimdir gibi soruların yanıtını araştırıyor.

Doğum tarihi: 15 Ağustos 1965 (57 yıl yaşında),

Diyarbakır,

Diyarbakır'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Gazetecilik kariyeri

Gazeteciliğe üniversite öğrencisiyken Anka Ajansı'nda başladı. Günaydın, Ulus gazetelerinde, Nokta dergisinde kültür sanat, adliye muhabiri olarak stajlar yaptı.

1988'de Anadolu Ajansı'nın açtığı sınavları kazanarak, Devlet Güvenlik Mahkemesi ve yüksek yargı muhabiri olarak çalıştı. 1990-1993 yıllarında haftalık yayınlanan Ekonomik Panorama dergisinde, 1993-2008 döneminde de aralıksız 15 yıl Hürriyet gazetesinin Ankara Bürosu'nda ekonomi muhabiri olarak görev yaptı. Vergi, enerji, kamu ihaleleri, özelleştirme, rekabet politikalarını izledi. Bu dönemde TBMM'de bütçe, mali mevzuat ve 2001 kriz sürecinde çıkarılan kanunların Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki yasama süreçlerini haberleştirdi. Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası toplantıları yurt dışında izledi.

Habertürk gazetesinin ilk Ankara temsilcisi olarak gazetenin Ankara bürosunu kurdu. İstifa ederek ayrıldı. Bağımsız internet gazetesi T24'ün ilk yayınlarında OECD'nin hazırladığı "Futbolda Kara Para Aklama" raporunu tercüme ederek dizi yazısıyla yer aldı. 2009-2013 arası Akşam gazetesinde köşe yazarı ve Ankara temsilcisi olarak çalıştı. TMSF'nin Türk Medya Grubu'na el koyma sürecinde kendi isteğiyle ayrıldı.

2013 yılında Cumhuriyet gazetesinde yazmaya başladı. Cumhuriyet yazar ve yöneticilerinin FETÖ ile bağlantıları suçlamasıyla tutuklu yargılandığı dava sürecini izledi. Gazetenin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı'nın yönetiminin değişmesiyle kendi isteğiyle ayrıldı. Eylül 2018'de katıldığı Sözcü gazetesinden, işine son verilmesi nedeniyle 2022'de ayrıldı.

Ayrıca 2021'den beri FOX'da Doğan Şentürk'ün moderetörlüğündeki, Orta Sayfa programında Murat Yetkin, Nevşin Mengü ve Deniz Zeyrek ile birlikte yer almaktadır.

Eleştirel finans haberciliği olarak da tanımlanan yazıları dolayısıyla hakkında, bazıları astronomik tutarlarda olmak üzere aleyhine çok sayıda manevi tazminat davası açıldı.