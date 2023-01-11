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FOX Haber'i neden Gülbin Tosun sunuyor? Selçuk Tepeli yok mu, Gülbin Tosun FOX Ana Haber sunucusu mu oldu?

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FOX Haber'i neden Gülbin Tosun sunuyor? Selçuk Tepeli yok mu, Gülbin Tosun FOX Ana Haber sunucusu mu oldu?

FOX Haber'de bu akşam ekranda Gülbin Tosun'u gören izleyiciler FOX Haber'i neden Gülbin Tosun sunuyor? Selçuk Tepeli yok mu, Gülbin Tosun FOX Ana Haber sunucusu mu oldu? merak ettiler.

Selçuk Tepeli ayrıldı mı? Selçuk Tepeli neden FOX Haber'de yok?Selçuk Tepeli ayrıldı mı? Selçuk Tepeli neden FOX Haber'de yok?

FOX Haber'i neden Gülbin Tosun sunuyor? FOX Haber'de bu akşam ekranda Gülbin Tosun'u gören izleyiciler FOX Haber'i neden Gülbin Tosun sunuyor? Selçuk Tepeli yok mu, Gülbin Tosun FOX Ana Haber sunucusu mu oldu? merak ettiler. İşte detaylar...

FOX HABER'İ NEDEN GÜLBİN TOSUN SUNUYOR?

FOX Ana Haber'de bu akşam sunucu koltuğunda Gülbin Tosun yer alıyordu. Gülbin Tosun, Selçuk Tepeli'nin soğuk algınlığı nedeniyle bu akşam ekranda yer alamadığını söyledi.

SELÇUK TEPELİ KİMDİR?

Selçuk Tepeli 1974, İstanbul doğumlu Türk gazeteci, sunucu ve ana Haber'>haber spikeridir.

Selçuk Tepeli, 1974 yılında İstanbul ilinin Silivri ilçesinde doğdu. Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını da IEP Rennes'de Avrupa Birliği Avrupa'da Sınırlar ve Kamu Hareketleri üzerine yaptı. Medya sektöründe Aktüel ve Newsweek Türkiye dergilerinin yayın yönetmenliğini yaptı. Daha sonra Habertürk TV'de genel yayın yönetmenliği yaptı ayrıca Ceyda Karan'la Eksen adlı programı sundu ve Gün Başlıyor adlı programı da sundu. 2020 yılında ise FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'ın görevinden ayrılması üzerine yeni sunucu aranmaya başlarken yerine Selçuk Tepeli'nin geldiği duyuruldu ve Habertürk TV'deki görevinden ayrıldı. 7 Eylül 2020'de Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber programını sunmaya başladı.[5][6][7] Ayrıca ana haberin içinde kendine ayrılmış Selçuk Tepeli ile Bir Dakika adlı bölümü de sunmaktadır.

Sunduğu Programlar

  • 2013 - Eksen - Habertürk TV
  • 2013 - Gün Başlıyor - Habertürk TV
  • 2020-günümüz - Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber - FOX
Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Selçuk Tepeli Gülbin Tosun Gündem Politika Haberler

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