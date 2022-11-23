FOX Haber CANLI! Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber CANLI izle! 23 Kasım Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber canlı izle! FOX TV canlı izle!

Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber canlı yayın ile hafta içi her akşam saat 19.00'da başlıyor. İzleyiciler ise heyecanla programı izlerken Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber canlı izleme linkini araştırıyor. Peki, Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber canlı izle! 23 Kasım Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber canlı izle! FOX Ana Haber canlı izleme linki! İşte haberimizde...

Fox Haber canlı izle linki araştırılıyor. Sunuculuğunu Selçuk Tepeli'nin yaptığı, Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber canlı yayınlarıyla hafta içi her akşam saat 19.00'da başlıyor. İzleyiciler ise heyecanla programı izlerken Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber canlı izleme linkini araştırıyor. Peki, Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber canlı izle! 23 Kasım Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber canlı izle! FOX Ana Haber canlı izleme linki! İşte haberimizde...

FOX HABER CANLI İZLE

FOX Haber canlı yayın ile her akşam saat 19.00'da FOX TV ekranlarında. FOX Haber canlı yayınına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

FOX HABER NE ZAMAN?

Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, yeni bölümleriyle canlı olarak hafta içi her gün saat 19.00'da FOX TV'de ekrana geliyor.

FOX ANA HABER SUNUCUSU KİM?

Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber programı Selçuk Tepeli'nin sunumuyla ekrana geliyor.

SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER CANLI YAYIN İZLE!

Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber canlı izlemek için buraya tıklayınız.

SELÇUK TEPELİ KİMDİR?

Selçuk Tepeli, 1974 yılında İstanbul ilinin Silivri ilçesinde doğdu. Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını da IEP Rennes'de Avrupa Birliği Avrupa'da Sınırlar ve Kamu Hareketleri üzerine yaptı.

Selçuk Tepeli doğum tarihi : 1974

Selçuk Tepeli kaç yaşında : 48 yaşında

Selçuk Tepeli mesleği ne : Haber spikeri, sunucu ve gazeteci

Selçuk Tepeli nereli : İstanbul doğumlu

Selçuk Tepeli hangi kanalda çalışıyor : FOX TV

Selçuk Tepeli, 1974 yılında İstanbul ilinin Silivri ilçesinde doğdu. Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını da IEP Rennes'de Avrupa Birliği Avrupa'da Sınırlar ve Kamu Hareketleri üzerine yaptı. Medya sektöründe Aktüel ve Newsweek Türkiye dergilerinin yayın yönetmenliğini yaptı. Daha sonra Habertürk TV'de genel yayın yönetmenliği yaptı ayrıca Ceyda Karan'la Eksen adlı programı sundu ve Gün Başlıyor adlı programı da sundu. 2020 yılında ise FOX TV ana Haber'>haber sunucusu Fatih Portakal'ın görevinden ayrılması üzerine yeni sunucu aranmaya başlarken yerine Selçuk Tepeli'nin geldiği duyuruldu ve Habertürk TV'deki görevinden ayrıldı. 7 Eylül 2020'de Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber programını sunmaya başladı. Ayrıca ana haberin içinde kendine ayrılmış Selçuk Tepeli ile Bir Dakika adlı bölümü de sunmaktadır.

SELÇUK TEPELİ PROGRAMLARI