FOX Crime, The Walt Disney Company'nin tematik kanallarından biridir. Fox Crime Türkiye'de de yayın yapmasıyla beraber dizi film severleri heyecanlandırmıştı. Şimdi ise Fox Crime'ın Türkiye'de yayınının bittiği söyleniyor. Fox Crime kullanıcıları ise merakla Fox Crime neden yok? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Fox Crime neden yok? Fox Crime kapandı mı? Fox Crime yok mu?

Fox Crime neden yok? sorusu diziseverlerin gündeminde yer alıyor. FOX Crime, The Walt Disney Company'nin tematik kanallarından biri olarak yer alıyor. Fox Crime'ın Türkiye'de artık yayın yapmayacağı konusu ise gündeme düştü. Fox Crime kullanıcıları ise merakla araştırıyor. Fox Crime neden yok? Fox Crime kapandı mı? Fox Crime yok mu?

FOX CRİME KAPANDI MI?

2005 yılında genel yayına başlayan Fox Crima 2011 yılında Türkiye'de de yayına başlamıştı. 1 Ekim tarihi ile Fox Crime, Türkiye yayınını kapattı. Kanalda yazan uyarı ise şöyleydi; "Bu kanalın Türkiye'deki yayını sona erdi. En sevilen FOX Crime içeriklerini, D-Smart ve D-Smart GO'nun 18 numaralı kanalı FX'te izlemeye devam edebilirsiniz."

FOX CRİME NEDİR?

FOX Crime, The Walt Disney Company'nin tematik kanallarından biridir. İlk olarak İtalya'da 31 Ekim 2005 tarihinde yayına başlamıştır. 11 Kasım 2011 tarihinde saat 11.00'den itibaren Türkiye'de D-Smart platformunda yayına başlamıştır. Onun dışında Kablo TV ve Tivibu EV platformunda da yayın yapmıştır. Kanal ağırlıklı olarak polisiye, suç, aksiyon dalındaki dizilere yer vermiş olmakla beraber diğer FOX tematik kanallarında bulunan çeşitli dizileri de yayınlamıştır. 30 Eylül 2022 23:59'da yayını sona ermiştir ve yayınlanan bazı dizileri kardeş kanalı FX'e taşınmıştır.