FOX canlı yayın İZLE! FOX TV canlı izleme linki! Full HD FOX TV canlı yayın izleme linki! FOX TV 4K kesintisiz canlı yayın İZLE!

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FOX CANLI YAYIN İZLE

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FOX TV CANLI İZLE KANAL FREKANSI NEDİR?

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Uydu : Türksat 4A

Frekans : 12328

Sinyal Oranı : 6666

Polarizasyon : H (Horizontal) - Yatay TR

FEC : 2/3

Audio PID : 2950

Video PID : 2850

Kapsama Alanı : TR

FOX TV CANLI YAYIN İZLE!

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