İstanbul'un zengin muhitlerinden birinde, butik bir sitede çalışan hizmetliler ve onların iş verenlerinin iç içe geçmiş hayatlarını konu edinen dizide; yukarıdakiler ve aşağıdakiler arasındaki büyük uçuruma da tanıklık ediyoruz. Peki, FOX CANLI Kirli Sepeti izle! Kirli Sepeti 3. BÖLÜM FULL İZLE! Nedir? İşte detaylar…

FOX TV'nin yeni ve sevilen dizisi Kirli Sepeti 7'den 70'e seyircileri ekrana kilitlemeyi başardı. Kirli Sepeti oyuncuları ve Kirli Sepeti 3. Bölüm izleme linkleri araştırılıyor. Peki FOX Canlı Kirli Sepeti izleme linki var mı? İşte detaylar…

FOX CANLI KİRLİ SEPETİ İZLE

Türk seyircisinin yeni dizisi Kirli Sepeti Her Pazar 20.00'de FOX'ta yayınlanıyor. Aynı zamanda dizinin sosyal medya kanallarından da fragmanlar ve kesitler paylaşılıyor. Kirli Sepeti 3. Bölüm şu anda FOX ekranlarında yayınlanmaktadır…

KİRLİ SEPETİ KONUSU NE?

İstanbul'un zengin muhitlerinden birinde, butik bir sitede çalışan hizmetliler ve onların iş verenlerinin iç içe geçmiş hayatlarını konu edinen dizide; yukarıdakiler ve aşağıdakiler arasındaki büyük uçuruma da tanıklık ediyoruz. Aşkın, sırların, yalanların ve bütün bunlara inat sırt sırta vermiş üç kadının; bazen ağlatan, bazen de güldüren hikayesini izleyeceğiz Kirli Sepeti'nde...

KİRLİ SEPETİ OYUNCULARI KİMLER?

Kirli Sepeti dizisinin oyuncu kadrosunda Ayça Bingöl, Devrim Yakut, Serkay Tütüncü, Ceren Moray, Halil İbrahim Ceyhan, Melisa Döngel, Bestemsu Özdemir, Cansu Tosun, Serhat Kılıç, Deniz Sarıkaş gibi ünlü isimler yer almaktadır.

KİRLİ SEPETİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR, VİLLALARI NEREDE?

Kirli Sepeti dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştiriliyor. İstanbul'un Beşiktaş ve Galata gibi yerlerinde çekilen Kirli Sepeti dizisinde renkli görüntüler oluştu.