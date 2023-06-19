FOX Çalar Saat programının konuğu Yalçın Karatepe Yalçın Karatepe oldu. Canlı yayına bağlanan Ekonomist Yalçın Karatepe kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, FOX Çalar Saat konuğu Yalçın Karatepe kimdir? Yalçın Karatepe kaç yaşında, nereli?

Yalçın Karatepe Yalçın Karatepe Fox Tv Çalar Saat programına konuk oldu. Canlı yayınabağlanan Ekonomist Yalçın Karatepe kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. FOX Çalar Saat konuğu Yalçın Karatepe kimdir? Yalçın Karatepe Yalçın Karatepe kaç yaşında, nereli? Yalçın Karatepe biyografisi! FOX Çalar Saat konuğu Yalçın Karatepe kimdir? Yalçın Karatepe kaç yaşında, nereli? Yalçın Karatepe biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

YALÇIN KARATEPE KİMDİR?

1964 yılında Malatya'da doğdu. A. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi ( Mülkiye ) İktisat bölümünden 1986 yılında mezun oldu. New Orleans Üniversitesi'nde finans alanında doktora eğitimini tamamladı. SBF'de öğretim üyesi (Prof. Dr.) olarak çalışıyor. 2012-2015 yılları arasında Mülkiye'de dekanlık yapmıştır. Farklı televizyon kanallarında ekonomi ve siyaset konulu programlara konuk olarak katılmaktadır.