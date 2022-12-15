FOX Çalar Saat programının konuğu İYİ Parti Genel Başkanı Başdanışmanı Turhan Çömez oldu. Birçok konuyu tartışan Turhan Çömez kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, FOX Çalar Saat konuğu Turhan Çömez kimdir? Turhan Çömez kaç yaşında, nereli?

Memleket Partisi Genel Başkanı Turhan Çömez FOX Çalar Saate konuk oldu. Gündemde olan birçok konuyu yorumlayan Turhan Çömez kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. FOX Çalar Saat konuğu Turhan Çömez kimdir? İYİ Parti Genel Başkanı BaşdanışmanıTurhan Çömez kaç yaşında, nereli? Turhan Çömez biyografisi! FOX Çalar Saat konuğu Turhan Çömez kimdir? Turhan Çömez kaç yaşında, nereli? Turhan Çömez biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

TURHAN ÇÖMEZ KİMDİR?

Turhan Çömez, 1965 yılında Balıkesir'in Gönen ilçesinde doğan Türk genel cerrahi uzmanı ve siyasetçidir.

İstanbul Tıp Fakültesi mezunudur. Erzurum 1 Nolu Sağlık Ocağı'nda Koruyucu ve Halk Sağlığı Hekimliği, Bandırma Devlet Hastanesi'nde Acil Birim Hekimliği, Vakıf Gureba Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanlığı yapmıştır.

22. Dönem AK Parti Balıkesir milletvekilidir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Genel Başkan Özel Kalem Müdürlüğü ve Danışmanlığı görevini yürütmüştür. Evli, 2 çocukludur.

AK Parti içerisindeki çıkışlarıyla bilinir. Parti grup toplantısı basına kapalı bölümünde seçim bölgesine kaynak aktarımında ve Gemlik Gübre A.Ş.'nin özelleştirilmesindeki uygulamalar konusunda Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'a yönelttiği eleştiriler ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yakın Atasay Kuyumculuk'un sahibi Cihan Kamer'e işaret ederek değerli taş ithalatında verginin sıfırlanmasına ilişkin olarak dile getirdiği sorular nedeniyle, 28 Şubat 2008 tarihinde disiplin kuruluna sevk edildi. AK Parti Müşterek Disiplin Kurulu, "partiyi küçük düşürdüğü gerekçesiyle" Turhan Çömez'i 8 Nisan 2008'de partiden ihraç etti.

Ankara Enstitüsü adlı siyaset üstü düşünce kurumunu oluşturdu ve burada çalışmalara devam etmektedir. 1 Temmuz 2008'de Ergenekon adlı örgüt soruşturması kapsamında hakkında yakalama emri çıkarıldı. Fakat İngiltere'de dil eğitimi gördüğü için yakalanamadı. İngiltere'de siyasi sığınma talebinde bulunmuş, bu başvurusu kabul edilmiştir. Kendisine 2011 yılında 5 yıllık iltica statüsü verilmiştir.