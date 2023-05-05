FOX Çalar Saat konuğu Tuncay Özkan kimdir? Tuncay Özkan kaç yaşında, nereli? Tuncay Özkan biyografisi!

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TUNCAY ÖZKAN KİMDİR?

Ankara'da 1966 yılında doğdu. Babasının adı Ziya, annesinin adı Sulhiye'dir. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini aynı üniversitenin fen bilimleri enstitüsünde tamamladı. Cumhuriyet, Radikal, Milliyet, Akşam gazetelerinde muhabirlik, yazarlık, yönetici olarak görev aldı. Televizyonculuğu 1993 yılında Arena programının Ankara temsilciliğiyle başladı. Ardından Kanal D Genel Yayın Yönetmenliği ve program yapımcılığı, Çukurova Medya Grup Başkanlığı ve aynı grubun SHOW, SKYTürk televizyonlarında programcılık yaptı. Daha sonra kendi televizyonu olan KanalTürk'ü kurdu. Cumhuriyet Mitinglerini gerçekleştirdi. BİZ KAÇ KİŞİYİZ hareketinin kurucusudur. Ergenekon kumpas davasından 23 Eylül 2008'de tutuklandı, 5,5 yıl hapis yattı. Cumhuriyet mitinglerini gerçekleştirdiği için ağırlaştırılmış müebbet, Susurluk belgelerini yayınladığı için de ayrıca 16 yıl ağır hapis cezalarına çarptırıldı. 10 Mart 2014'de serbest bırakıldı. Özkan Duygu Dikmenoğlu ile evlidir. Nazlıcan adında bir kızı ve Güneş adında bir oğlu vardır. Abdi İpekçi Belgeselinin yapımcısı ve sunucusudur. Yayınlanmış beş binden fazla makalesi bulunmaktadır. Kitapları şunlardır: • 50 Trilyonunuz Çalındı. Hayali İhracat Öyküsü.Kıyamet Mahkemesi (Şubat 1993) • Çetin Emeç Suikastı: "Öldürün O Gazeteciyi" (Ağustos 1994) • Uğur Mumcu Suikastı: "Suikast Raporu 93/96" (Nisan 1996) • Bir Gizli Servisin Tarihi (Aralık 1996) • Örtülü Ödenek Yolsuzlukları: Parsadan Hikayesi (Temmuz 1996) • Abdullah Öcalan'ın yakalanışı: Operasyon (Şubat 2000) • Bush ve Saddam'ın Gölgesinde Entrikalar Savaşı (Ocak 2003) • Milli İstihbarat Teşkilatı-MİT'in Gizli Tarihi (Kasım 2003) • CIA Kürtleri-Kürt Devletinin Gizli Tarihi (Mart 2004) • Abdullah Öcalan Neden Verildi? Nasıl Yakalandı? Ne Olacak? (Temmuz 2005) • Yaraya Tuz Bastım 'Ermeni Soykırımı…' (Nisan 2007) Tutuklandıktan sonra yayınlanan eserleri şunlardır: • Ergenekon Kitaplığı 1-Danıştay Cinayeti/Cumhuriyet'e Saldırı (Mayıs 2009) • Ergenekon Kitaplığı 2-Bir Casusun İftiraları-Tuncay Güney Hakkında Her Şey (Temmuz 2009) • Ergenekon Kitaplığı 3- Ergenekon: Çook Gizli Örgüt Nasıl Kurulur? (Kasım 2009) • Zorbalığın Pençesinde: Silivri Günlüğü (Mart 2011) • Hapiste Yatacak Olana Öğütler (Ekim 2011). • Anne Hiç Canım Acımadı (2012) • Ötekiler (Kasım 2013)