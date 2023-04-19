FOX Çalar Saat programının konuğu Siyasetçi Sırrı Süreyya Önder oldu. Canlı yayına bağlanan Sırrı Süreyya Önder kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, FOX Çalar Saat konuğu Sırrı Süreyya Önder kimdir? Sırrı Süreyya Önder kaç yaşında, nereli?

Siyasetçi Sırrı Süreyya Önder Fox Tv Çalar Saat programına konuk oldu. Canlı yayına bağlanan Sırrı Süreyya Önder kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. FOX Çalar Saat konuğu Sırrı Süreyya Önder kimdir? Siyasetçi Sırrı Süreyya Önder kaç yaşında, nereli? Sırrı Süreyya Önder biyografisi! FOX Çalar Saat konuğu Sırrı Süreyya Önder kimdir? Sırrı Süreyya Önder kaç yaşında, nereli? Sırrı Süreyya Önder biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?

7 Temmuz 1962'de Adıyaman'da doğdu. Baba adı Ziya, anne adı Zeliha'dır. Lise mezunudur. Sinema yönetmenliği ve senaristliği ile çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Fakültelerde sinema dersleri verdi. Senaryosunu yazıp yönettiği 1 filmi, uyarlamasını yaptığı 1 filmi ve sadece senaryosunu yazdığı 1 filmi bulunmaktadır. 24. Dönemde HDP İstanbul Milletvekili seçildi. TBMM İdare Amiridir. Önder, 1 çocuk babasıdır.