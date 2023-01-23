FOX Çalar Saat programının konuğu Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan oldu. Birçok konuyu tartışan Sinan Oğan kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, FOX Çalar Saat konuğu Sinan Oğan kimdir? Sinan Oğan kaç yaşında, nereli?

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan Fox Tv Çalar Saat programına konuk oldu. Gündemde olan birçok konuyu yorumlayan Sinan Oğan kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. FOX Çalar Saat konuğu Sinan Oğan kimdir? Bağımsız Cumhurbaşkanı AdayıSinan Oğan kaç yaşında, nereli? Sinan Oğan biyografisi! FOX Çalar Saat konuğu Sinan Oğan kimdir? Sinan Oğan kaç yaşında, nereli? Sinan Oğan biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

SİNAN OĞAN KİMDİR?

1 Eylül 1967 Iğdır doğumludur. Sinan Oğan, stratejik araştırmacı ve 24. dönem MHP Iğdır milletvekilidir.

Azeri kökenli olan Sinan Oğan, Marmara Üniversitesi İİBF mezunu olup yüksek lisans çalışmasını aynı üniversitede tamamladı. Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesi'nde (MGİMO) doktora çalışmasını tamamlamıştır. İleri düzeyde Rusça ve akademik düzeyde İngilizce bilen Sinan Oğan, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde araştırma görevlisi, Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesinde öğretim görevlisi ve Dekan Yardımcısı olarak görev yaptı. TİKA Azerbaycan Temsilcisi de olan Sinan Oğan'a Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından "Devlet Nişanı" ile taltif edildi.

Sinan Oğan, aynı zamanda Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Rusya Ukrayna Araştırmaları Masası Başkanlığı yaptı. Sinan Oğan, TÜRKSAM'ı kurdu ve Başkanlığını yaptı. Valdai Formu Üyesi olan Sinan Oğan'ın yayınlanmış 3 kitabı ve 500'den fazla makalesi bulunmaktadır.

Milliyet Gazetesi "Sosyal Bilimler", Marmara Üniversitesi "Akademik Üstün Başarı" ve Ekoavrasya Derneği "Türk Dünyasına Hizmet" ödüllerinin sahibi olan Sinan Oğan, "İnterpress Media Takip Merkezi" tarafından 2010 yılında televizyon ekranlarında en çok tartışılan konu ve en çok ekranda yer alan isimler üzerine yapılan bir çalışmada 131 haberle, Türkiye'de televizyon ekranlarında en fazla boy gösteren isimleri arasında yer aldı. Sinan Oğan, 12 Haziran 2011 genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Iğdır milletvekili seçilmiştir.

Türkiye-Arnavutluk ve Türkiye-Nijer Parlamentolar arası Dostluk Grupları üyesi ve Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar arası Dostluk Grubu Genel Sekreteridir. Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde partisinden aday gösterilmedi.