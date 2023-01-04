FOX Çalar Saat programının konuğu CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun oldu. Birçok konuyu tartışan Seyit Torun kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, FOX Çalar Saat konuğu Seyit Torun kimdir? Seyit Torun kaç yaşında, nereli?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun Fox Tv Çalar Saat programına konuk oldu. Gündemde olan birçok konuyu yorumlayan Seyit Torun kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. FOX Çalar Saat konuğu Seyit Torun kimdir? CHP Genel Başkan YardımcısıSeyit Torun kaç yaşında, nereli? Seyit Torun biyografisi! FOX Çalar Saat konuğu Seyit Torun kimdir? Seyit Torun kaç yaşında, nereli? Seyit Torun biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

SEYİT TORUN KİMDİR?

Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimler'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun 1968 yılında Ordu Ulubey'de doğmuştur. Esnaf ve çiftçi bir ailenin çocuğu olarak ilk ve ortaöğrenimini Ulubey'de, lise öğrenimini Ordu'da tamamlayarak Erzurum Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ni kazanmıştır. 1990 yılında lisans eğitimini başarıyla tamamlamış ve mezun olmuştur.1994 yılında yapılan yerel seçimlerde Ulubey Belediye Başkanlığı'na gelmiş, lisans eğitimini tamamladıktan sonra Bilim Tarım Limited Şirketi'ni kurup ve ticaret yaşamına adım atmıştır. Bu dönemde siyasal etkinliklere devam eden Torun, CHP Ordu İl Başkan Yardımcısı oldu.2004 ve 2009 yıllarında yapılan yerel seçimlerinde de iki dönem üst üste Ordu Belediye Başkanlığı'na seçilmiştir. Belediye Başkanlığı süresince Yerel Yönetimler ile ilgili Almanya ve Hollanda'da çeşitli çalışma ve incelemelerde bulunmuştur.2015 Milletvekili Genel Seçimi'nde 25. Dönem Ordu Milletvekili seçilmiştir. 24 Ocak 2016 tarihi itibariyle CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıdır. Evli ve bir çocuk babası olan Seyit Torun, orta derecede İngilizce bilmektedir.