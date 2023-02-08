FOX Çalar Saat konuğu Şerif Barış kimdir? Şerif Barış kaç yaşında, nereli? Şerif Barış biyografisi!
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FOX Çalar Saat programının konuğu Deprem Uzmanı Şerif Barış oldu. Birçok konuyu tartışan Şerif Barış kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, FOX Çalar Saat konuğu Şerif Barış kimdir? Şerif Barış kaç yaşında, nereli?
Deprem Uzmanı Şerif Barış Fox Tv Çalar Saat programına konuk oldu. Gündemde olan birçok konuyu yorumlayan Şerif Barış kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. FOX Çalar Saat konuğu Şerif Barış kimdir? Deprem Uzmanı Şerif Barış kaç yaşında, nereli? Şerif Barış biyografisi! FOX Çalar Saat konuğu Şerif Barış kimdir? Şerif Barış kaç yaşında, nereli? Şerif Barış biyografisi! Detaylar haberimizdedir…
ŞERİF BARIŞ KİMDİR?
1980 - 1984 Lisans
İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, Türkiye
1986 - 1989 Yüksek Lisans
Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Jeofizik (Yl) (Tezli), Türkiye
1989 - 1995 Doktora
Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Jeofizik (Dr), Türkiye
Yüksek Lisans
Q STRUCTURE OF THE KANTO REGION, JAPONYA
Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Jeofizik (Yl) (Tezli)
1995 Doktora
Pattern recognition technique for prediction of strong earthquakes in the North Anatolian fault zone, Turkey
Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Jeofizik (Dr)
2003 - Devam EdiyorAnabilim/Bilim Dalı Başkanı
Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü
2012 - 2015Bölüm Başkanı
Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü
2007 - 2015Erasmus Koordinatörü
Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü
2010 - 2014Rektör Danışmanı
Kocaeli Üniversitesi, Rektörlük
2006 - 2012Bölüm Başkan Yardımcısı
Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü
2004 - Devam EdiyorProf.Dr.
Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü
2003 - 2004Doç.Dr.
Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü
1998 - 2003Doç.Dr.
Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü
1986 - 1997Araştırma Görevlisi
Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü