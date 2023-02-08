FOX Çalar Saat konuğu Şerif Barış kimdir? Şerif Barış kaç yaşında, nereli? Şerif Barış biyografisi!

FOX Çalar Saat programının konuğu Deprem Uzmanı Şerif Barış oldu. Birçok konuyu tartışan Şerif Barış kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, FOX Çalar Saat konuğu Şerif Barış kimdir? Şerif Barış kaç yaşında, nereli?