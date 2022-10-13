FOX Çalar Saat programının konuğu TÜSEDAD Başkanı Sencer Solakoglu oldu. Birçok konuyu tartışan Sencer Solakoglu kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, FOX Çalar Saat konuğu Sencer Solakoglu kimdir? Sencer Solakoglu kaç yaşında, nereli?

TÜSEDAD Başkanı Sencer Solakoglu FOX Çalar Saate konuk oldu. Gündemde olan birçok konuyu yorumlayan Sencer Solakoglu kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. FOX Çalar Saat konuğu Sencer Solakoglu kimdir? TÜSEDAD Başkanı Sencer Solakoglu kaç yaşında, nereli? Sencer Solakoglu biyografisi! FOX Çalar Saat konuğu Sencer Solakoglu kimdir? Sencer Solakoglu kaç yaşında, nereli? Sencer Solakoglu biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

SENCER SOLAKOGLU KİMDİR?

Sencer Solakoğlu, TÜSEDAD (Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği) yönetim kurulu başkanıdır.

Sencer Solakoğlu ilkokul 5. sınıftan itibaren İsviçre'de eğitim görmüştür. Buradaki eğitiminin ardından Amerika'da lisans ve yüksek lisans yapmıştır. Sencer Solakoğlu, 2009 yılında ailesi ile birlikte FeyzSüt isimli bir şirket kurdu.

Sosyal medya hesaplarını da aktif şekilde kullanan Sencer Solakoğlu'nun İnstagram'da 46 bin takipçisi bulunmaktadır. Ek olarak Youtube kanalına da içerikler üreten Sencer Solakoğlu'nun Youtube'da 41 bin abonesi bulunuyor.