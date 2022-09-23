FOX Çalar Saat programının konuğu Gazeteci Selc¸uk Tepeli oldu. Birçok konuyu tartışan Selc¸uk Tepeli kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, FOX Çalar Saat konuğu Selc¸uk Tepeli kimdir? Selc¸uk Tepeli kaç yaşında, nereli?

Gazeteci Selc¸uk Tepeli FOX Çalar Saate konuk oldu. Gündemde olan birçok konuyu yorumlayan Selc¸uk Tepeli kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. FOX Çalar Saat konuğu Selc¸uk Tepeli kimdir? Gazeteci Selc¸uk Tepeli kaç yaşında, nereli? Selc¸uk Tepeli biyografisi! FOX Çalar Saat konuğu Selc¸uk Tepeli kimdir? Selc¸uk Tepeli kaç yaşında, nereli? Selc¸uk Tepeli biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

SELC¸UK TEPELİ KİMDİR?

Eğitimi: Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi, Avrupa Birliği ve yazılı basının yönetimi (master)

Nereli: İstanbul

Doğum tarihi: 1974

Selçuk Tepeli, Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi mezuniyetini takiben Fransa'da Avrupa Birliği ve yazılı basının yönetimi üzerine master yapmıştır. İngilizce, Fransızca ve İspanyolca bilmektedir. Sn. Tepeli, Aktüel dergisi, Newsweek (Türkiye) Dergisi Eski Genel Yayın Yönetmenliği, Habertürk Gazetesi Haftasonu Ekleri Yayın Yönetmenliği görevini yürütmüştür. Ciner Yayın Holding – Habertürk Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdürmektedir.

1974 yılında İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümünü bitiren Selçuk Tepeli, IEP Rennes'de Avrupa Birliği Avrupa'da Sınırlar ve Kamu Hareketleri mastırını yaptı. Aynı okulda Yazılı Basın Yönetim ve Hukuku masterını da tamamlayan Selçuk Tepeli, şu görevlerde bulundu: Aktüel ve Newsweek Türkiye dergisi yayın yönetmenliği, Habertürk yayın danışmanlığı, Gazete Habertürk Hafta Sonu ekleri genel yayın yönetmeni görevlerini icra etti. Habertürk TV'de Ceyda Karan'la birlikte Eksen adlı programı yapan Selçuk Tepeli, Fatih Altaylı'nın görevi bırakmasından sonra Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinde getirilmişti.