FOX Çalar Saat konuğu Rehber Köpekleri Derneği Başkanı Nurdeniz Tuncer kimdir? Nurdeniz Tuncer kaç yaşında, nereli? Nurdeniz Tuncer biyografisi!

Nurdeniz Tuncer Nurdeniz Tuncer Fox Tv Çalar Saat programına konuk oldu. Canlı yayınabağlanan Sanayici Nurdeniz Tuncer kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. FOX Çalar Saat konuğu Nurdeniz Tuncer kimdir? Nurdeniz Tuncer Nurdeniz Tuncer kaç yaşında, nereli? Nurdeniz Tuncer biyografisi! FOX Çalar Saat konuğu Nurdeniz Tuncer kimdir? Nurdeniz Tuncer kaç yaşında, nereli? Nurdeniz Tuncer biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

AVUKAT NURDENİZ TUNCER KİMDİR?

2001 Yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Mezuniyet sonrası iş hukuku alanında hizmet veren hukuk bürosunu açtı. Engelli hakları ile ilgili ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmıştır.

2014 yılında, dönemin İngiltere Büyükelçisi'nin eşi Maggie Moore ile birlikte Rehber Köpekler Derneği'ni kurdu. Türkiye'de, görme engellilere tamamen ücretsiz olarak rehber köpek desteği veren Dernek, bu alanda ülkemizdeki ilk sivil toplum kuruluşu olup, Avrupa Rehber Köpekler Federasyonu üyesi ve Uluslararası Rehber Köpekler Federasyonu üye adayıdır.

Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası ve İsviçre Ticaret Odası üyesi olup, halen Rehber Köpekler Derneği başkanlığını yürütmektedir. 2017 yılında Sabancı Vakfı tarafından "Fark Yaratanlar" dan biri olarak seçilmiştir. Global Thinkers Forum, Common Purpose gibi uluslararası kurumların yanı sıra üniversiteler, kuruluşlar, STKlar, yabancı elçilikler ve TV Programlarında aktif konuşmacı olarak görev almaktadır.

Brand Week İstanbul 2019'da yılın ilham veren konuşmacıları arasında yer aldı.

Uluslararası kadın düşünce liderlerinin oluşturduğu, Global Thinkers Forum liderliğinde Londra merkezli Athena 40 platformunun organize ettiği ve bağımsız jüri ile adayların belirlendiği " The Most Innovative Women in 2020" ( Dünyanın en yenilikçi kadınları) listesinin, "Kadın Liderler & Yenilikçi Çözümler" kategorisinde Av.Nurdeniz Tuncer, rol model kadın olarak seçildi.

Yorulmaz MedikoLegal ile birlikte sağlık hukuku alanında çalışmalar yürütmektedir. Alman firması olan Medimed, Özel Kartal Acil Medikal ve buna benzer birçok STK ve sağlık kurul ve kuruluşlarına çalışmalar yapmıştır.

Akademik düzeyde ingilizce bilmektedir.

Uzmanlıkları çerçevesinde Yorulmaz Medikolegal ile akademik ve bilimsel projelerde iş birliği yapmaktadır. Birtakım projelerde gönüllülük esasına uygun çalışmalarına devam etmektedir.