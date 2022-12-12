FOX Çalar Saat programının konuğu Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak oldu. Birçok konuyu tartışan Pevrul Kavlak kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, FOX Çalar Saat konuğu Pevrul Kavlak kimdir? Pevrul Kavlak kaç yaşında, nereli?

Memleket Partisi Genel Başkanı Pevrul Kavlak FOX Çalar Saate konuk oldu. Gündemde olan birçok konuyu yorumlayan Pevrul Kavlak kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. FOX Çalar Saat konuğu Pevrul Kavlak kimdir? Türk Metal Sendikası Genel BaşkanıPevrul Kavlak kaç yaşında, nereli? Pevrul Kavlak biyografisi! FOX Çalar Saat konuğu Pevrul Kavlak kimdir? Pevrul Kavlak kaç yaşında, nereli? Pevrul Kavlak biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

PEVRUL KAVLAK KİMDİR?

1962 yılında Kırıkkale'de doğdu. İlk, Orta, M.K.E.K Çırak Okulu ve Lise eğitimini Kırıkkale'de tamamladı. İş hayatına, 1979 yılında M.K.E.K Silah ve Tüfek Fabrikası'nda başladı. 1991 yılında ise Çerkezköy'de Profilo Telra Elektronik San. A.Ş.'de işbaşı yaptı.

1992 yılında Türk Metal Sendikası Çerkezköy Şubesi 4. Olağan Genel Kurulu'nda Şube Mali Sekreterliğine,1995 yılında Çerkezköy Şube 5. Olağan Genel Kurulu'nda Şube Sekreterliğine, 16 Ağustos 1998 tarihinde Çerkezköy Şube 6. Olağan Genel Kurulu'nda Şube Başkanlığı görevine seçildi.

Kavlak, 26-28 Nisan 2002 tarihlerinde gerçekleştirilen Türk Metal Sendikası 11. Olağan Genel Kurulu'nda Genel Sekreterlik, 2-4 Aralık 2005 tarihlerinde gerçekleştirilen Türk Metal Sendikası 12. Olağan Genel Kurulu'nda Genel Başkan Yardımcılığı ve 3-5 Nisan 2009 tarihlerinde gerçekleştirilen Türk Metal Sendikası 13. Olağan Genel Kurulu'nda Genel Başkanlık görevine seçildi. Kavlak, 15-17 Haziran 2012, 01-02 Ağustos 2015 ve 29-30 Haziran 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen Türk Metal Sendikası'nın 14. , 15. ve 16. Olağan Genel Kurullarında da Genel Başkanlık görevine tekrar seçilerek dört dönemdir bu görevi yürütmektedir.

Genel Başkanlığını yürüttüğü Türk Metal Sendikası Çalışma Bakanlığı'nın 2017 işkolları istatistiğine göre 200 bine yakın üyesiyle metal iş kolunun ve Türkiye'nin en büyük işçi sendikasıdır. 600'e yakın işyerinde toplu iş sözleşmesi akdeden Türk Metal, endüstri ilişkilerindeki pozitif yaklaşımıyla sanayinin bugünlere gelmesinde önemli pay sahibidir.

Kavlak, Türk Metal Sendikası yanında Türk-İş yönetiminde de yer almaktadır. 2007 yılında gerçekleştirilen TÜRK-İŞ' in 20. Olağan Genel Kurulu'nda Genel Teşkilatlandırma Sekreterliğine seçilmiş, 2010 Haziran'ından itibaren ise Genel Sekreterlik görevine getirilmiştir. . Yine 8-10 Aralık 2011, 3-6 Aralık 2015 ve 5-7 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen TÜRK-İŞ 21, 22 ve 23'üncü Olağan Genel Kurullarında ise Genel Sekreterlik görevine tekrar seçilmiştir.

Kavlak, aynı zamanda, Türk Metal Sendikası öncülüğünde 1994 yılında Ankara'da kurulan ve 20 ülke, 56 sendikadan yaklaşık 20 milyon işçinin üye olduğu uluslararası sendikal teşekkül mahiyetindeki (Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu) UAMİF 'inde 2005 yılında gerçekleştirilen 4. Olağan Genel Kurulu'nda Genel Sekreterlik görevine seçilmiştir. UAMİF'in 2008 yılında gerçekleştirilen 5. Olağan Genel Kurulunda söz konusu göreve yeniden aday olmayan Kavlak, 8 Mart 2011 yılında gerçekleştirilen 6. Olağan Genel Kurulda UAMİF Genel Başkanlığı görevine seçilmiştir. UAMİF'in 6 Mart 2014, 6 Mart 2017 ve 5 Mart 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen 7, 8 ve 9. Olağan Genel Kurullarında Genel Başkanlığa yeniden seçildiğinden dört dönemdir de bu görevi yürütmektedir.

Pevrul KAVLAK, evli ve 2 çocuk babasıdır.