FOX Çalar Saat programının konuğu Özgür Özel Özgür Özel oldu. Canlı yayına bağlanan CHP Grup Başkanı Özgür Özel kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, FOX Çalar Saat konuğu Özgür Özel kimdir? Özgür Özel kaç yaşında, nereli?

Şahin Özgür Özel Fox Tv Çalar Saat programına konuk oldu. Canlı yayınabağlanan CHP Grup Başkanı Özgür Özel kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. FOX Çalar Saat konuğu Özgür Özel kimdir? Özgür Özel Özgür Özel kaç yaşında, nereli? Özgür Özel biyografisi! FOX Çalar Saat konuğu Özgür Özel kimdir? Özgür Özel kaç yaşında, nereli? Özgür Özel biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

ÖZGÜR ÖZEL KİMDİR?

21 Eylül 1974'te Manisa'da doğdu. Babasının adı Talat, annesinin adı Rukiye Şükran'dır. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi. Serbest eczacı olarak çalıştı. Manisa Eczacı Odasında sırasıyla Yönetim Kurulu Üyesi, Veznedarı, Genel Sekreteri ve Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2007 yılında Türk Eczacıları Birliği (TEB) Merkez Heyeti üyeliğine seçildi. TEB'de Saymanlık ve 2 dönemde Genel Sekreterlik görevinde bulundu. Kongre ve konferanslara çok sayıda bildiri sundu. Uluslararası Eczacılık Federasyonu, Avrupa Birliği Eczacılık Grubu ile Avrupa Eczacılık Forumu'na üyelikleri bulunmaktadır. İyi düzeyde Almanca ve İngilizce bilen Özel, evli ve 1 çocuk babasıdır.