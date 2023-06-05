FOX Çalar Saat programının konuğu Özgür Özel Özgür Özel oldu. Canlı yayına bağlanan CHP Grup Başkanı Özgür Özel kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, FOX Çalar Saat konuğu Özgür Özel kimdir? Özgür Özel kaç yaşında, nereli?

Özgür Özel Özgür Özel Fox Tv Çalar Saat programına konuk oldu. Canlı yayınabağlanan CHP Grup Başkanı Özgür Özel kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. FOX Çalar Saat konuğu Özgür Özel kimdir? Özgür Özel Özgür Özel kaç yaşında, nereli? Özgür Özel biyografisi! FOX Çalar Saat konuğu Özgür Özel kimdir? Özgür Özel kaç yaşında, nereli? Özgür Özel biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

ÖZGÜR ÖZEL KİMDİR?

Manisa - 1974, Talat, Şükran.

Eczacı; Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi.

Manisa Eczacı Odasında 1 dönem Genel Sekreterlik ve 2 dönem Oda Başkanlığı görevlerinde bulundu. Aynı yıllarda Manisa Akademik Odalar Birliği Dönem Sözcülüğü ve Başkanlığı görevlerini yürüttü. Uluslararası Eczacılık Federasyonu, Avrupa Birliği Eczacılık Grubu, Avrupa Eczacılık Forumu gibi uluslararası örgütlerde üyeliği bulunmaktadır. Türk Eczacıları Birliğinde 1 dönem Saymanlık, 2 dönem Genel Sekreterlik görevlerini yürüttü.

24, 25 ve 26. Dönemde Manisa Milletvekili seçildi. Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Soma Maden Araştırma Komisyonu, CHP Cezaevleri İzleme ve İnceleme Komisyonu ve CHP Üniversitelerin ve Öğrencilerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Üyeliği görevlerini üstlendi. CHP Grup Başkanvekilidir.

Almanca ve İngilizce bilen Özel, evli ve 1 çocuk babasıdır.