FOX Çalar Saat programının konuğu SGK Uzmanı Özgür Erdursun oldu. Birçok konuyu tartışan Özgür Erdursun kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, FOX Çalar Saat konuğu Özgür Erdursun kimdir? Özgür Erdursun kaç yaşında, nereli?

SGK Uzmanı Özgür Erdursun FOX Çalar Saate konuk oldu. Gündemde olan birçok konuyu yorumlayan Özgür Erdursun kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. FOX Çalar Saat konuğu Özgür Erdursun kimdir? SGK Uzmanı Özgür Erdursun kaç yaşında, nereli? Özgür Erdursun biyografisi! FOX Çalar Saat konuğu Özgür Erdursun kimdir? Özgür Erdursun kaç yaşında, nereli? Özgür Erdursun biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

ÖZGÜR ERDURSUN KİMDİR?

Özgür Erdursun, 1979 yılında Ardahan'ın Göle ilçesinde dünyaya geldi. Babasının memuriyeti nedeniyle 8 yaşında Bursa'ya gelen Erdursun, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezunu oldu.

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi Bursa 1. Bölge Bölgesi, 5'nci sıradan Milletvekili adayı oldu. Erdursun, evli ve iki çocuk babasıdır.

Özgür Erdursun, 31 Mart 2019'da gerçekleşecek olan yerel seçimlerde CHP'den Bursa Yıldırım Belediye Başkan Adayı oldu.