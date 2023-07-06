FOX Çalar Saat konuğu Ozan Gündoğdu kimdir? Ozan Gündoğdu kaç yaşında, nereli? Ozan Gündoğdu biyografisi!

FOX Çalar Saat programının konuğu Ozan Gündoğdu oldu. Canlı yayına bağlanan Ozan Gündoğdu kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, FOX Çalar Saat konuğu Ozan Gündoğdu kimdir? Ozan Gündoğdu kaç yaşında, nereli?

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OZAN GÜNDOĞDU KİMDİR?

Ozan Gündoğdu, 1989 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Ekonomi sayfasında editör olan Ozan Gündoğdu BirGün Gazetesi'nde yazmaktadır. 2018 yılından beri yeri aldığı görevinin yanı sıra freelance olarak İktisat ve Maliye Öğretmenliği yapmakta.

Lise eğitimini İzmir Atatürk Lisesi'nde, yükseköğrenimini ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünde tamamladı. Van depreminin ardından bölgeye giderek gönüllü yaz okulu öğretmenliği yaptı.

Ozan Gündoğdu, Halk TV'de yayınlanan Kayda Geçsin programında yorumcu olarak yer almaktadır. Özlem Gürses'in sunduğu programda Murat Ağırel ve Timur Soykan da yorumcu olarak yer almaktadır.

Gündoğdu, 2021 yılında Zeynep Gündoğdu ile hayatını birleştirdi.

Ozan Gündoğdu ile deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu'nun akraba olduğuna dair bir açıklama bulunmamaktadır.