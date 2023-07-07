FOX Çalar Saat programının konuğu Ozan Bingöl oldu. Canlı yayına bağlanan Ozan Bingöl kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, FOX Çalar Saat konuğu Ozan Bingöl kimdir? Ozan Bingöl kaç yaşında, nereli?

Ozan Bingöl Fox Tv Çalar Saat programına konuk oldu. Canlı yayına bağlanan Ozan Bingöl Kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. FOX Çalar Saat konuğu Ozan Bingöl Kimdir? Ozan Bingöl Kaç yaşında, nereli? Ozan Bingöl Biyografisi! FOX Çalar Saat konuğu Ozan Bingöl Kimdir? Ozan Bingöl Kaç yaşında, nereli? Ozan Bingöl Biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

OZAN BİNGÖL KİMDİR?

Ozan Bingöl 1998 yılında girdiği Gazi Üniversitesinden 2002 yılında mezun olmuştur. Daha sonrasında master ve doktora aşamasını yurtdışında geçirmiş ve özellikle doktorada Costa Rika, Malta, Fransa gibi ülkelerde çalışmalarda bulunmuştur.

2005 yılında Kamudaki görevine başladıktan kısa bir süre sonra özel sektörde hayatına devam etme kararı alıp bir süre "Mevzuat, Eğitim, Araştırma Başkanı" olarak görev yapmıştır. Halen Başkent Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak ders vermeye devam ederken aynı zamanda ülkede "vergi adaleti"nin tesis edilmesi ve "toplumda vergi bilincinin oluşması"na dair çalışma ve projelerde yer almış ve hala bu çalışmalarına da devam etmektedir.

Üniversitedeki görevinin yanında Fox TV yorumculuğuna, OT dergisi ve "vergiyedair" bloğundaki yazılarına devam etmektedir. Vergi ve ilgili diğer konulara ilişkin güncel görüş ve önerilerini de twitter hesabı üzerinden kamuoyu ile paylaşmaktadır.

Bugüne kadar yayımlanmış biri editör olmak kaydıyla 5 adet kitabı bulunmaktadır. Özellikle "Vergi Sistemini Anlama Kılavuzu" isimli son kitabı altıncı baskıya ulaşmış ve halkın vergiyi daha kolay anlayacağı bir dilde kaleme alınmıştır.

OZAN BİNGÖL'ÜN KİTAPLARI

Bugüne kadar yayımlanmış biri editör olmak kaydıyla 5 adet kitabı bulunmaktadır.

Obez Devlet: Devleti Besleyenler Devletten Beslenenler

Kontrolsüz Güc - Vergilerimiz Nerede

Vergi Sistemini Anlama Kılavuzu

Siyaseti Besleyenler Siyasetten Beslenenler

Türk vergi sisteminin temel sorunlar