FOX Çalar Saat programının konuğu TİP Ankara 3. Bölge Milletvekili Adayı Ozan Bingöl oldu. Canlı yayına bağlanan Ozan Bingöl kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, FOX Çalar Saat konuğu Ozan Bingöl kimdir? Ozan Bingöl kaç yaşında, nereli?

TİP Ankara 3. Bölge Milletvekili Adayı Ozan Bingöl Fox Tv Çalar Saat programına konuk oldu. Canlı yayına bağlanan Ozan Bingöl kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. FOX Çalar Saat konuğu Ozan Bingöl kimdir? TİP Ankara 3. Bölge Milletvekili Adayı Ozan Bingöl kaç yaşında, nereli? Ozan Bingöl biyografisi! FOX Çalar Saat konuğu Ozan Bingöl kimdir? Ozan Bingöl kaç yaşında, nereli? Ozan Bingöl biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

OZAN BİNGÖL KİMDİR?

Sivas ilinin Kangal ilçesinde dünyaya gelen Ozan Bingöl, ilk ve orta öğrenimine İzmir'de tamamladı. 1998 yılında Gazi Üniversitesi'nde öğrenimine başladı. 2004 yılında eğitimini tamamlayıp Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi alanında çalışmalar yapmaya başlayan Ozan Bingöl, kısa süren memuriyet görevinin ardından, uzun bir süre akademik hayatına devam etmiş olup doktorasını tamamladıktan sonra çalışmalarını özel sektörde yürütme kararı almıştır.

Hala bu alanda çalışmalarına devam eden Ozan Bingöl, aynı zamanda da bir denetim şirketinin "Mevzuat, Eğitim, Araştırma Başkanı" olarak görev yapmaktadır. Seminerler, televizyon programları, gazete yazıları ile birlikte birçok internet sitesinde yayımlanmış mesleki alanda yazdığı makale ve köşe yazıları bulunmaktadır. Yazarlığını üstlendiği ve editörlüğünü yaptığı "Vergi Mevzuatı" alanında 5 ayrı kitaba imza atmış olan Ozan Bingöl, ayrıca misafir öğretim görevlisi olarak dönem dönem yarı zamanlı ders vermeye de devam etmektedir.