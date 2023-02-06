FOX Çalar Saat konuğu Övgün Ahmet Ercan kimdir? Övgün Ahmet Ercan kaç yaşında, nereli? Övgün Ahmet Ercan biyografisi!

FOX Çalar Saat programının konuğu Deprem Uzmanı Övgün Ahmet Ercan oldu. Birçok konuyu tartışan Övgün Ahmet Ercan kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, FOX Çalar Saat konuğu Övgün Ahmet Ercan kimdir? Övgün Ahmet Ercan kaç yaşında, nereli?

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ÖVGÜN AHMET ERCAN KİMDİR?

15 Mart 1948'de Aydın Nazilli'de doğdu.Selanik kökenlidir.1960'ta başladığı Nazilli Ortaokulu'nu 1963'te bitirdi.1966'da Nazilli Lisesi'nden mezun oldu.Lise eğitimini tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için İstanbul'a geçti.1970'te İstanbul Üniversitesi Jeofizik-Jeoloji bölümünde lisans eğitimini bitirdi. 1970'te ABD'de Kaliforniya Standford Üniversitesi'nde başladığı yüksek lisans-master eğitimini 1973'te tamamlayarak mezun oldu.1975 'te Colorado School of Mines'da doktora eğitimini tamamladı.1980'de ise Massachusetts Institute of Technology'de post doktora uzmanlığını tamamladı.

1975'ten günümüze İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği'nde,2011'den beri Maltepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyeliği yapmaktadır.17 kitabı,420 bilimsel yayını,Türkiye sorunlarına yönelik 905 araştırma tasarımı vardır. Sivil Toplum Kuruluşu'na üyedir.Senato ile Şantiye dergileri ile Beşiktaş,Türk Solu,Yeşil Dünya gazetelerinde sürekli köşe yazarıdır.

Türkiye'de ilk kez "Jeofizik Mühendisliğini",1983'te kurduğu Yeraltı Aramacılık Araştırma Kuruluşu'nu kurarak özelleştirmiştir.2000-2002'de TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Genel Başkanlığı'nı,2002-2004'te Türkiye Jeofizik Kurumu Derneği Kurucu Genel Başkanlığı'nı,2006-2007 arası İran Devleti'nin petrol danışmanlığını yapmıştır. 2010'da Ülkeler Deprem Ağı Türkiye Başkanlığı'na atanmıştır.2011-2012 TMMOB başdanışmanlığı yapmıştır.

Ercan,T.C. TBMM 2002 milletvekili seçimlerine İstanbul Anadolu Yakası'ndan bağımsız aday olarak girmiştir.Bakırköy Belediye Başkanlığı'na DSP'den,2007'de İstanbul 3. Bölge adayı olmuştur.2014 HEPAR İstanbul Belediye Başkanı adayı olmuştur.

Ercan,Bosna-Hersek İstanbul Konsolosu ile evlidir.Bir oğlu, bir kızı, iki torunu vardur. Sigara ile alkollü içki içmez. Organlarını bağışlamıştır. Katıksız Atatürkçü, laik ve yurtseverdir. Al bayrağını, bisiklet sürmeyi,ağaç dikmeyi sever.