FOX Çalar Saat konuğu Ömer Fethi Gürer kimdir? Ömer Fethi Gürer kaç yaşında, nereli? Ömer Fethi Gürer biyografisi!

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Ankara - 1957, Lütfi, Kadriye.

Endüstri Mühendisi; Niğde Meslek Yüksekokulu (Makine-Motor) ve Adana Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümlerini bitirdi. Özel sektörde otomotiv ve gıda gruplarında müdür, genel müdür yardımcısı, genel müdür olarak çalıştı. Adana DİSK Tekstil Sendikası ÇUKOBİRLİK Şube Başkanlığı yaptı. DESYÖD (Öğrenci Dernek) Başkanlığı, Adana CHP İl Gençlik Kolları Sekreterliği, Adana İşçi Komite Üyeliği, İstanbul Kadıköy İlçe Sekreterliği, Kurultay Delegeliği görevlerinde bulundu. Kartal Belediyesi Başkan Danışmanlığı, Özel Kalem Müdürlüğü ve Başkan Yardımcılığı yaptı. Niğde ile ilgili 5 kitap yazdı. Yayımlanmış 5 bini aşkın makalesi vardır.

26.- 27.-28. Dönemde Niğde Milletvekili seçildi.

Gürer, evli ve 2 çocuk babasıdır.