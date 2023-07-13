FOX Çalar Saat konuğu Oktay Vural kimdir? Oktay Vural kaç yaşında, nereli? Oktay Vural biyografisi!

FOX Çalar Saat programının konuğu Oktay Vural Oktay Vural oldu. Canlı yayına bağlanan İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, FOX Çalar Saat konuğu Oktay Vural kimdir? Oktay Vural kaç yaşında, nereli?

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OKTAY VURAL KİMDİR?

Oktay Vural (d. 9 Şubat 1956, Diyarbakır), Türk siyasetçi, hukukçu, bürokrat ve akademisyen. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekilliği görevinde bulunmuş olan Vural, 24 Haziran 2023'de İYİ Parti Genel İdare Kurulu'na katılmıştır. 2001-2002 yılları arasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak görev yapmıştır.

Oktay Vural, 9 Şubat 1956 tarihinde Diyarbakır'da Tillolu Hasan ve Harbiye Vural çiftinin çocuğu olarak doğdu. İlk ve orta öğrenimini Diyarbakır'da tamamlamasının ardından 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1983 yılında Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü'nde Yüksek Lisans, 1987 yılında ise Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İktisat Doktorası derecesini aldı.

1988 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Yardımcı Doçent oldu. BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Üyeliği, Türkiye Gübre Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü, Demokraside Birlik Vakfı Üyeliği, NATO Parlamenter Asamblesi Üyeliği, XXI., XXIII., XXIV ve XXV. Dönem İzmir Milletvekiliği, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu başkanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı yaptı. Rahşan Affı'na destek verdi, 21 Aralık 2000'de yapılan oylamada kabul oyu verdi. 23. ve 24. dönem TBMM MHP Grup Başkanvekili olarak görev yaptı. Görevinden 22 Haziran 2016 tarihinde istifa etmiştir. 24 Haziran 2023'de İYİ Parti Olağan Kurultayı'nda partiye katılarak Genel İdare Kurulu'na girdi.

Tuba Vural ile olan evliliğinden Oğuz ve Yavuz adında iki çocuğu oldu. 15 Kasım 2014 günü eşi Tuba Vural'ı meme kanserinden kaybetti. Galatasaray kongre üyesidir.