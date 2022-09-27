FOX Çalar Saat programının konuğu Ulaştırma Eski Bakanı Oktay Vural oldu. Birçok konuyu tartışan Oktay Vural kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, FOX Çalar Saat konuğu Oktay Vural kimdir? Oktay Vural kaç yaşında, nereli?

Ulaştırma Eski Bakanı Oktay Vural FOX Çalar Saate konuk oldu. Gündemde olan birçok konuyu yorumlayan Oktay Vural kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. FOX Çalar Saat konuğu Oktay Vural kimdir? Ulaştırma Eski Bakanı Oktay Vural kaç yaşında, nereli? Oktay Vural biyografisi! FOX Çalar Saat konuğu Oktay Vural kimdir? Oktay Vural kaç yaşında, nereli? Oktay Vural biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

OKTAY VURAL KİMDİR?

Oktay Vural (9 Şubat 1956, Diyarbakır), Türk siyasetçi, hukukçu, bürokrat ve akademisyen.

Oktay Vural, 9 Şubat 1956 tarihinde Diyarbakır'da Hasan ve Harbiye Vural çiftinin çocuğu olarak doğdu.

İlk ve orta öğrenimini Diyarbakır'da tamamlamasının ardından 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

1983 yılında Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü'nde Yüksek Lisans, 1987 yılındaise Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İktisat Doktorası derecesini aldı.

1988 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Yardımcı Doçent oldu.

BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Üyeliği, Türkiye Gübre Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü, Demokraside Birlik Vakfı Üyeliği, NATO Parlamenter Asamblesi Üyeliği, XXI., XXIII., XXIV ve XXV. Dönem İzmir Milletvekiliği, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu başkanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı yaptı.

23. ve 24. dönem TBMM MHP Grup Başkanvekili olarak görev yaptı. Görevinden 22 Haziran 2016 tarihinde istifa etmiştir. Galatasaray kongre üyesidir.

Günümüzde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekilliği görevini sürdüren Vural, 2001-2002 yılları arasında Türkiye Ulaştırma Bakanlığı görevini sürdürmüştür.

Özel hayatı

Tuba Vural ile olan evliliğinden Oğuz ve Yavuz adında iki çocuğu olmuştur.15 Kasım 2014 günü eşi Tuba Vural'ı meme kanserinden kaybetti.